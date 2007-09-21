Рейтинг самых богатых кандидатов в депутаты (версия ”Фокуса”)

Согласно рейтингу журнала “Фокус” самым богатым кандидатом в народные депутаты Украины являются Александр БУРЯК (БЮТ) - свыше 525 миллионов гривен (речь идет о доходах, из которых в 2006 году были оплачены налоги). Такие данные рейтинга “100 самых богатых кандидатов в депутаты”, приведенные в №38 (51) от 21 сентября 2007 года.

На втором месте его брат Сергей БУРЯК (БЮТ) – более 521 миллиона гривен, на третьем месте - Сергей МОМОТ (Партия регионов) - свыше 116 миллионов гривен, на четвертом - Тариэл ВАСАДЗЕ (БЮТ) – более 92 миллионов гривен, а на пятом - Игорь ШАРОВ (Блок Литвина) – свыше 55 миллионов гривен.

В соответствии с рейтингом у сына премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА Виктора доходы, из которых оплачены налоги в 2006 году, выше (более 4 миллионов гривен), чем у его товарища по партии Рината АХМЕТОВА (свыше 2 миллионов гривен). В этом рейтинге Владимир ЛИТВИН на 62 месте (больше 541 тысячи гривен), Юрий ЛУЦЕНКО - на 87 месте (больше 352 тысяч гривен), Александр МОРОЗ - на 95 месте (больше 340 тысяч гривен).

В этом рейтинге нет, в частности, лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО и лидера КПУ Петра СИМОНЕНКО.

Среди этой сотни - 50 представителей Партии регионов, 23 - БЮТ, 16 - НУ-НС, по четыре - от КПУ и СПУ и три - от Блока Литвина.