Янукович оставляет дестабилизацию после выборов на совести оппонентов

Партия регионов не откажется от участия в досрочных парламентских выборах 30 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер партии Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня журналистам в Краснодоне Луганской области.

«Партия регионов сегодня является лидером избирательной кампании. Мы имеем наивысший рейтинг - так показывает социология, и мы никогда не изменим своих принципов», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что основными принципами Партии регионов являются «восстановление справедливости и победа тех политических сил, которые работают на стабильность».

Лидер Партии регионов уверен, что его политическая сила получит подавляющее преимущество на выборах.

«И мы как победители выборов будем формировать правительство. Любая политическая дестабилизация после выборов будет на совести наших оппонентов», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября Партия регионов заявила, что не будет принимать участия «в авантюре под названием «Выборы-2007», если против нее будут продолжаться провокации.