Колесников открыл вертодром на Парковой

«Вертодромом смогут пользоваться все аварийные службы, в том числе Министерство чрезвычайных ситуаций и Министерство здравоохранения, а киевляне и гости столицы - заказать чартерные рейсы, или купить билет на вертолет, который будет летать между аэропортом «Борисполь» и собственно площадкой «Днепр-1», - отметил на церемонии открытия Центра вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Украины Борис Колесников.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, сегодня инвесторами сданы в эксплуатацию две очереди из пяти этого сооружения.

Новый вертодром может пригодиться уже и во время Евро-2012 - в случае возникновения чрезвычайных ситуаций Центр Административно-деловой авиации обеспечит предоставление экстренной помощи.

Кроме этого, вертодром может использоваться и для приема официальных делегаций.

Справка УНИАН. Вертодром Центра Административно-деловой авиации рассчитан на прием тяжелых вертолетов весом до 13 тонн, сертифицированных по категории «А», в частности, Ми-8, которые эксплуатируются Министерством чрезвычайных ситуаций.

Конструктивная часть вертодрома, а также несколько уровней подпорных стен вдоль участка спроектированы так, чтобы укрепить склоны и не допустить сползания грунта.

Строительство Центра Административно-деловой авиации началось в октябре 2010 года. Заказчик строительства - ООО «Амадеус Ко», генеральный подрядчик - совместное украинских-французское предприятие с иностранными инвестициями ООО «Основа-Солсиф».

Под строительство был отведен земельный участок площадью 2,1839 га.