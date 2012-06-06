Скандальный языковой законопроект принимали «мертвые души»

В Верховной Раде за принятие в первом чтении законопроекта о принципах государственной языковой политики проголосовали 172 депутата, а не 234, как было официально объявлено.

Об этом в блоге на "Украинской правде" написал журналист Сергей Андрушко со ссылкой на письменную регистрацию депутатов за 5 июня, обнародованную на сайте Верховной Рады.

Как выяснилось, один из депутатов, который голосовал за законопроект, официально находился в это время в отпуске, еще один – был в командировке, еще один – болел, остальные 59 парламентариев, голоса которых были "за", на этом заседании не были в письменном виде зарегистрированы.

Всего незарегистрированных или тех, кто болел или был в командировке, на момент утреннего заседания 5 июня оказалось 62 депутата (чьи голоса отображены электронной системой "за" принятие закона).

Если зайти, например, на страницу народного депутата Андрея Деркача, можно увидеть, что он 5 июня проголосовал "за" законопроект о принципах языковой политики.

В то же время, на его же странице в разделе "письменная регистрация" можно увидеть, что он в этот день – в официальном отпуске.

Алексей Плотников, который тоже проголосовал "за" на утреннем заседании 5 июня был в это время в командировке.

А напротив фамилии бывшего спикера парламента из коммунистической фракции Александра Ткаченко в письменной регистрации отмечено, что в день голосования за языковой закон он "болеет", хотя его голос учтен.

Среди депутатов, которые проголосовали за закон, но не были в письменном виде зарегистрированы – Ринат Ахметов, Виктор Янукович (сын Президента Украины - УНИАН), Ирина Бережная, Инна Богословская, Тариэл Васадзе – это только из фракции Партии регионов.

Бывший бютовец, а сейчас внефракционный Валерий Писаренко, который тоже проголосовал "за", – также не зарегистрирован на заседании.

"Поскольку для того чтобы законопроект считался принятым, нужно 226 депутатов, этот законопроект можно считать непринятым, поскольку, очевидно, что "за" него лично проголосовали только 172 депутата", - написал журналист.

Как сообщал УНИАН, 5 июня в ВР был принят в первом чтении законопроект «О принципах государственной языковой политики», инициированный народными депутатами от Партии регионов Сергеем Киваловым и Вадимом Колесниченко.

В пояснительной записке, в частности, отмечается, что в случае принятия законопроекта русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27).

В оппозиции пообещали, что не допустят принятия этого языкового законопроекта в целом.

Лидеры оппозиционных партий объявили массовое бессрочное пикетирование Верховной Рады в поддержку украинского языка.

Возле ВР 5 июня состоялся многотысячный митинг как противников, так и сторонников этого законопроекта. Когда представители оппозиции попыталась прорваться через ограждение к ВР - «беркутовцы» применили против них слезоточивый газ.