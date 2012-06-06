В оппозиции говорят, что власть под шумок протащила очередной антисоциальный закон

13:46, 06 июня 2012
Политика
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В оппозиции заявляют, что принятый вчера закон о государственных гарантиях относительно исполнения решений суда по социальным вопросам значительно осложнил процедуру реализации таких решений.  

Андрій Павловський

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил народный депутат из фракции "БЮТ-Батькивщина" Андрей Павловский.

«Этим законом фактически усложнили исполнение тех же судебных решений по социальным вопросам для тех же чернобыльцев, афганцев, детей войны», - сказал он.

А.Павловский отметил, что если до сих пор деньги по судебным решениям выплачивались через местные отделения пенсионных фондов и соответствующих социальных служб, то сейчас они должны выплачиваться через госказначейство.

«Как вы себе представляете, что бабушка-пенсионерка или чернобылец сможет из государственного казначейства получить деньги. Ни порядка, ни механизма получения этих отсуженных денег нет», - сказал он.

А.Павловский отметил, что завуалировано откладывается исполнение этих решений судов в долгий ящик.

Он выразил убеждение, что в ближайшее время деньги вообще по этим решениям не будут выплачиваться.

«Под шумок, под прикрытием закона о языке власть протащила очередной антисоциальный закон», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 5 июня Верховная Рада приняла Закон «О гарантиях государства относительно исполнения судебных решений».

Председательствующий на заседании первый заместитель председателя ВР Адам Мартынюк заявил, что в данном случае не принимаются никакие нормы относительно отмены социальных льгот, а закон принимается лишь в части исполнения судебных решений.

В соответствии с законом, государство гарантирует исполнение решения суда о взыскании средств и обязательства предпринять определенные действия относительно имущества, должником по которому является: государственный орган; государственные предприятия, учреждение, организация; юридическое лицо, принудительная реализация имущества которого запрещена в соответствии с законодательством. Действие этого закона не распространяется на решение суда, взыскателем по которому является государственный орган, государственное предприятие, орган местного самоуправления, предприятие, учреждение, организация, которые относятся к коммунальной собственности.

Исполнение решений суда о взыскании средств, должником по которым является государственный орган, осуществляется Государственной казначейской службой Украины. Взыскатель по решению суда о взыскании средств из государственного органа обращается в Государственную казначейскую службу с заявлением об исполнении решения суда. Перечисление денег взыскателю осуществляется в трехмесячный срок со дня поступления в Государственную казначейскую службу Украины необходимых для этого документов и сведений.

Закон вступает в силу со дня вступления в силу закона об оптимизации размера государственных социальных гарантий с учетом доходов государственного бюджета Украины, но не раньше 1 января 2013 года.

Справка УНИАН. 9 сентября 2011 года Верховная Рада приняла законопроект «О гарантиях государства относительно исполнения судебных решений» в первом чтении, что привело к массовым акциям протеста. В частности, 20 сентября возле здания Верховной Рады проходил митинг, участники которого требовали не принимать этот закон, который отменяет льготы для 16 категорий граждан.

 

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