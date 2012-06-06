В оппозиции говорят, что власть под шумок протащила очередной антисоциальный закон

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил народный депутат из фракции "БЮТ-Батькивщина" Андрей Павловский.

«Этим законом фактически усложнили исполнение тех же судебных решений по социальным вопросам для тех же чернобыльцев, афганцев, детей войны», - сказал он.

А.Павловский отметил, что если до сих пор деньги по судебным решениям выплачивались через местные отделения пенсионных фондов и соответствующих социальных служб, то сейчас они должны выплачиваться через госказначейство.

«Как вы себе представляете, что бабушка-пенсионерка или чернобылец сможет из государственного казначейства получить деньги. Ни порядка, ни механизма получения этих отсуженных денег нет», - сказал он.

А.Павловский отметил, что завуалировано откладывается исполнение этих решений судов в долгий ящик.

Он выразил убеждение, что в ближайшее время деньги вообще по этим решениям не будут выплачиваться.

«Под шумок, под прикрытием закона о языке власть протащила очередной антисоциальный закон», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 5 июня Верховная Рада приняла Закон «О гарантиях государства относительно исполнения судебных решений».

Председательствующий на заседании первый заместитель председателя ВР Адам Мартынюк заявил, что в данном случае не принимаются никакие нормы относительно отмены социальных льгот, а закон принимается лишь в части исполнения судебных решений.

В соответствии с законом, государство гарантирует исполнение решения суда о взыскании средств и обязательства предпринять определенные действия относительно имущества, должником по которому является: государственный орган; государственные предприятия, учреждение, организация; юридическое лицо, принудительная реализация имущества которого запрещена в соответствии с законодательством. Действие этого закона не распространяется на решение суда, взыскателем по которому является государственный орган, государственное предприятие, орган местного самоуправления, предприятие, учреждение, организация, которые относятся к коммунальной собственности.

Исполнение решений суда о взыскании средств, должником по которым является государственный орган, осуществляется Государственной казначейской службой Украины. Взыскатель по решению суда о взыскании средств из государственного органа обращается в Государственную казначейскую службу с заявлением об исполнении решения суда. Перечисление денег взыскателю осуществляется в трехмесячный срок со дня поступления в Государственную казначейскую службу Украины необходимых для этого документов и сведений.

Закон вступает в силу со дня вступления в силу закона об оптимизации размера государственных социальных гарантий с учетом доходов государственного бюджета Украины, но не раньше 1 января 2013 года.

Справка УНИАН. 9 сентября 2011 года Верховная Рада приняла законопроект «О гарантиях государства относительно исполнения судебных решений» в первом чтении, что привело к массовым акциям протеста. В частности, 20 сентября возле здания Верховной Рады проходил митинг, участники которого требовали не принимать этот закон, который отменяет льготы для 16 категорий граждан.