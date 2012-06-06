Под забором у Януковича российский журналист позавидовал украинским коллегам

Как передает корреспондент УНИАН, карта была презентована в селе Новые Петровцы возле президентской резиденции «Межигорье», которая является одним из объектов карты. «Киев. Карта коррупции».

В 8 часов утра к селу Новые Петровцы прибыли около 100 журналистов, среди которых была съемочная группа нидерландского телеканала RTL, журналист «Польского радио» и российский журналист.

Как сообщалось, накануне Киевский окружной админсуд запретил проведение акции под «Межигорьем», поэтому журналисты поехали проконтролировать выполнение решения суда.

Вход в резиденцию охраняли сотрудники управления Государственной охраны и спецподразделения «Беркут».

А к журналистам с хлебом с солью вышел сельский голова Новых Петровцев Родион Старенький, который до половины второго ночи в суде требовал запретить акцию якобы по просьбе местных жителей.

Р.Старенький поздравил журналистов с профессиональным праздником и пригласил на экскурсию по селу.

По его словам, в Новых Петровцах расположен кемпинг к Евро-2012 на 5 тысяч мест, где они собираются принимать шведских журналистов.

Журналисты отказались от экскурсии и в свою очередь вручили сельскому голове «Карту коррупции».

На вопрос нидерландских журналистов, не беспокоит ли его то, что в село будут приезжать люди, которые воспользуются именно «Картой коррупции» с соответствующим обращением, Р.Старенький ответил: «Не знаю, кто будет сюда приезжать. Надеюсь, они будут пользоваться другими картами».

Также на вопрос, по каким трудовым нормам суд работал сегодня ночью, рассматривая требование запретить акцию, сельский голова Новых Петровцев ответил, что админсуды работают «круглосуточно».

Сама презентованная двуязычная карта «Киев. Карта коррупции» (украинский и английский языки) состоит из 19 самых громких случаев коррупции, про которым украинские журналисты провели расследование, но надлежащего реагирования от правоохранительных органов так и не было. Кроме резиденции «Межигорье», это вертолетная площадка, построенная для Президента на территории, являющейся памятником ландшафтного типа и историческим памятником, НАК «Нафтогаз Украины», который закупил 2 буровые вышки с переплатой 330 млн дол., Лукьяновское СИЗО, где за деньги создают осужденным особые условия, и др.

Российский журналист Павел Шеремет сказал, что он завидует украинским журналистам, которые еще могут себе позволить «устраивать такие пикники под резиденцией Президента».

«Я не представляю такого у нас в районах «Горки 1», «Горки 9», «Барвиха», да еще чтобы с хлебом с солью, да еще чтобы специальное судебное решение принимали, чтобы это запретить. У нас в такой ситуации хватило бы минут 5, чтобы все зачистить. Да и, в конечном итоге, очень немногие на это бы решились».