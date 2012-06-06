Сторонники оппозиции пикетируют ВР
Представители объединенной оппозиции и их сторонники пикетируют Верховную Раду в знак протеста против принятия в первом чтении языкового законопроекта.
Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время около 50 человек находятся на улице Грушевского напротив ВР.Пикетирующие в руках держат государственные флаги и флаги Объединенной оппозиции «За Батьківщину».
Как сообщил журналистам член фракции «БЮТ-Батькивщина» Юрий Одарченко, пикетирование продлится с 9 до 21 часов.
Сегодня, по его словам, акция будет немногочисленной, и ее участники будут меняться каждые 3 часа.
Как сообщал УНИАН, 5 июня в ВР был принят в первом чтении законопроект «Об основах государственной языковой политики», инициированный народными депутатами от Партии регионов Сергеем Киваловым и Вадимом Колесниченко.
В объяснительной записке, в частности, отмечается, что в случае принятия законопроекта русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27-ми).
В оппозиции пообещали, что не допустят принятия этого языкового законопроекта в целом.
Лидеры оппозиционных партий объявили массовое бессрочное пикетирование Верховной Рады в поддержку украинского языка.