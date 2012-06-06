Сторонники оппозиции пикетируют ВР

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время около 50 человек находятся на улице Грушевского напротив ВР.Пикетирующие в руках держат государственные флаги и флаги Объединенной оппозиции «За Батьківщину».

Как сообщил журналистам член фракции «БЮТ-Батькивщина» Юрий Одарченко, пикетирование продлится с 9 до 21 часов.

Сегодня, по его словам, акция будет немногочисленной, и ее участники будут меняться каждые 3 часа.

Как сообщал УНИАН, 5 июня в ВР был принят в первом чтении законопроект «Об основах государственной языковой политики», инициированный народными депутатами от Партии регионов Сергеем Киваловым и Вадимом Колесниченко.

В объяснительной записке, в частности, отмечается, что в случае принятия законопроекта русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27-ми).

В оппозиции пообещали, что не допустят принятия этого языкового законопроекта в целом.

Лидеры оппозиционных партий объявили массовое бессрочное пикетирование Верховной Рады в поддержку украинского языка.