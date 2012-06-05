Три нардепа просят не учитывать их голоса за языковой закон

Как отмечается в заявлении, в соответствии с Регламентом ВР, парламент имеет право перейти к обсуждению следующего законопроекта только после завершения рассмотрения предыдущего вопроса повестки дня.

Во время сегодняшнего заседания Согласительного совета руководители фракций и групп высказали несколько предложений относительно пути завершения рассмотрения законопроекта об основах государственной языковой политики. В частности, выдвигались предложения, согласно Регламенту, принять законопроект за основу в первом чтении, направить проект на доработку в профильный комитет, объявить перерыв в рассмотрении этого вопроса или обнародовать законопроект в газете «Голос Украины». Поскольку руководители парламентских фракций и групп не смогли достичь консенсуса по этой процедурной проблеме, у председателя Верховной Рады, который неоднократно публично выражал собственное неприятие упомянутого законопроекта, остался только один выбор - действовать в соответствии с законом, четко соблюдая требования Регламента, отмечают в пресс-службе ВР и напоминают, что для утверждения своей позиции председатель Верховной Рады Украины не имеет права нарушать закон.

«Следовательно, обвинения отдельных народных депутатов о мифических договоренностях относительно процедуры, порядка или хода принятия за основу законопроекта об основах государственной языковой политики является ничем иным, как попыткой оправдать собственное молчаливое согласие на принятие этого документа», - заявляет пресс-служба ВР.

Пресс-служба напоминает «ярым рачителям» языкового вопроса слева и справа, что Регламент Верховной Рады предоставляет всем законодателям право на протяжении 14 дней внести свои поправки, изменения и предложения к тексту законопроекта для их дальнейшей проработки профильным комитетом. Следовательно, сегодня усилия стоит направить в это русло и вносить разумные предложения вместо поиска врагов для прикрытия собственной несостоятельности».

Пресс-служба также информирует, что сегодня по результатам рассмотрения законопроекта об основах государственной языковой политики председателю Верховной Рады поступили документы об исключении двух депутатов из состава фракции НУ-НС, а также заявления трех народных депутатов с просьбой не учитывать их голоса в голосовании за упомянутый законопроект.