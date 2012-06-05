Кожемякин: языковой закон не будет принят ни при каких обстоятельствах
15:28, 05 июня 2012Политика
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Закон об основах языковой политики ни при каких обстоятельствах не будет принят Верховной Радой, подчеркивает председатель фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей Кожемякин.
Кожемякин рассказал о голосовании во фракции
Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», по его словам, данный закон ВР «сегодня не приняла. Обманом и манипуляциями парламентское большинство с помощью спикера ВР проголосовало его лишь в первом чтении».
По словам А.Кожемякина, «главной задачей Партии регионов и фракций большинства на сегодняшнее заседание парламента было проголосовать закон о языках под авторством Колесниченко-Кивалова в целом».
«На заседании нашей фракции после голосования данного позорного закона позиция однозначна: этот закон не будет принят в украинском парламенте ни при каких обстоятельствах», - заявил он.
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