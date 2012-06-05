Колесников: начинается сериал «Любі друзі - 2»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, выступая на круглом столе Института Горшенина.

В частности, комментируя высказывания оппозиции относительно планов властей фальсифицировать выборы 2012 года, Б.Колесников сравнил ситуацию с 2004 годом.

"История повторяется, сначала как трагедия, потом как фарс. Это все уже было в 2004-м году. На Западе в 2004 году создали такую ауру: у команды оппозиции - стопроцентные шансы, а Виктор Янукович сразу проиграет. Поэтому мы выиграли выборы в середине страны, но под внешним влиянием их проиграли. Сейчас ситуация полностью повторяется", - считает Б.Колесников, добавив, что начинается сериал ''Любі друзі - 2''.

Б.Колесников выразил уверенность, что в этот раз подобный сценарий не пройдет, поскольку в Партии регионов очень хорошо знают своих оппонентов.

''Мы дадим мощный медийный, общественный отпор всем попыткам привязать к нам фальсификат'', - подчеркнул он.

"На всех 34 тысячах участков и у власти, и у оппозиции будут свои члены комиссий, и наблюдатели, и журналисты. Поэтому Украина в состоянии провести честные, прозрачные выборы. Точно так же, как это было в 2006-м, 2007-м годах", - сказал Б.Колесников.

Кроме того, он заявил, что попросит иностранную прессу подтвердить или опровергнуть обвинения в адрес украинских властей в коррупции.

Говоря об обвинениях партии ''Батькивщины'' в адрес нынешней власти в коррупционных действиях, вице-премьер высказал мнение, что ''что коррупция есть везде, где они не участвуют лично''.

''Поэтому, что касается выборов, что касается Евро, - мы попросим иностранных журналистов или опровергнуть, или подтвердить факты коррупции, чтобы не вступать в судебные разбирательства'', - отметил Б.Колесников.