В милиции утверждают, что Дония не трогали
15:05, 05 июня 2012Политика
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В милиции отрицают сообщения о задержании Дония.
У Дония неприкосновенность
В столичном главке милиции опровергают информацию в отдельных СМИ о задержании народного депутата от НУ-НС Олеся Дония.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве.
«Доний является народным депутатом Украины и, в соответствии с действующим законодательством, априори без согласия Верховной Рады не может быть задержан», - отметили в милиции.
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