В милиции утверждают, что Дония не трогали

В столичном главке милиции опровергают информацию в отдельных СМИ о задержании народного депутата от НУ-НС Олеся Дония.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве.

«Доний является народным депутатом Украины и, в соответствии с действующим законодательством, априори без согласия Верховной Рады не может быть задержан», - отметили в милиции.