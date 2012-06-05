В милиции утверждают, что Дония не трогали

15:05, 05 июня 2012
Политика
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В милиции отрицают сообщения о задержании Дония.

Олесь Доний

В столичном главке милиции опровергают информацию в отдельных СМИ о задержании народного депутата от НУ-НС Олеся Дония.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве.

«Доний является народным депутатом Украины и, в соответствии с действующим законодательством, априори без согласия Верховной Рады не может быть задержан», - отметили в милиции.

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