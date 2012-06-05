Евродепутат: Европа устала от Украины и дела Тимошенко

Об этом он сказал, выступая на круглом столе в Институте Горшенина, сообщили УНИАН в этом Институте.

«Мне кажется, после трудного периода напряжения, связанного с делом Ю.Тимошенко в последние две-три недели, наступил эффект усталости», - отметил евродепутат.

По его словам, еще несколько недель назад у него создавалось впечатление, что часть депутатов Европарламента и европейских журналистов с утра до вечера занимаются только Украиной. «Одна из моих стажерок удивлялась, что офис депутата Европарламента с утра до вечера обрабатывает только заявления, связанные с Украиной. И было ясно, что потом наступит спад напряженности, поскольку перед нами чемпионат Европы, а затем отпуска, а затем выборы, которые нас усыпляют», - отметил он.

«Мы не должны усыпить себя перед выборами», - заявил П.Коваль. Он считает, что нужно подумать, что можно еще сделать в предвыборный период, а не замораживать отношения между Украиной и ЕС до их завершения. В этом контексте он назвал удачным последний визит в Брюссель премьер-министра Украины Николая Азарова.

П.Коваль убежден, что нужно сократить отпуска и подумать, как решить сегодняшние сложности в отношениях между Украиной и ЕС. Он выразил уверенность, что после украинских парламентских выборов может быть уже поздно.

Также евродепутат считает проблематичным решение этого вопроса без решения дел Ю.Тимошенко и Юрия Луценко. При этом он выразил мнение, что есть еще возможности решения этого вопроса на базе украинского законодательства и на основе политического понимания.

В частности, он отметил, что эта работа должна быть сосредоточена на вопросах борьбы с коррупцией, реформирования системы судопроизводства, а также самоуправления.