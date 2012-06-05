«Беркут» вытеснил оппозицию из фан-зоны на Майдане
13:40, 05 июня 2012Политика
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Бойцы спецподразделения «Беркут» вытеснили народных депутатов от «БЮТ-Батькивщины» и НУ-НС и сторонников оппозиции с территории фан-зоны Евро-2012 на Майдане Незалежности в Киеве.
Беркут зачистил фан-зону. Фото Татьяны Давиденко
Как передает корреспондент УНИАН, бойцы спецподразделения окружили тех, кому удалось прорваться на территорию фан-зоны, и вытеснили за пределы фан-зоны.
Несколько поваленных секций ограждения фан-зоны возвращены на место.
Движение транспорта по улице Институтской на пересечении с Крещатиком парализовано. Автомобили, следующие по Крещатику к Институтской, разворачиваются в обратную сторону.
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