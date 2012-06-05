«Беркут» вытеснил оппозицию из фан-зоны на Майдане

Как передает корреспондент УНИАН, бойцы спецподразделения окружили тех, кому удалось прорваться на территорию фан-зоны, и вытеснили за пределы фан-зоны.

Несколько поваленных секций ограждения фан-зоны возвращены на место.

Движение транспорта по улице Институтской на пересечении с Крещатиком парализовано. Автомобили, следующие по Крещатику к Институтской, разворачиваются в обратную сторону.