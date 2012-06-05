Оппозиция подралась с Беркутом на Майдане

Сторонники оппозиции во главе с народными депутатами от «БЮТ-Батькивщины» и НУ-НС устроили столкновение с бойцами спецподразделения «Беркут».

Как передает корреспондент УНИАН, они повалили на Майдане Незалежности две секции металлического ограждения вокруг фан-зоны Евро-2012.

Однако на протяжении нескольких минут «Беркуту» удалось вытеснить на перекресток улиц Институтская и Крещатик сторонников оппозиции.

Движение транспорта в направлении Европейской площади осложнено.

В целом около 500 сторонников оппозиции, которые выступают в защиту украинского языка, дошли по улице Институтской к фан-зоне Евро-2012.