Оппозиция подралась с Беркутом на Майдане

13:24, 05 июня 2012
Политика
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Между оппозиционерами и отрядом "Беркута" произошло столкновение, в результате которого снесен один из элементов забора фан-зоны.

Сторонники оппозиции во главе с народными депутатами от «БЮТ-Батькивщины» и НУ-НС устроили столкновение с бойцами спецподразделения «Беркут».

Как передает корреспондент УНИАН, они повалили на Майдане Незалежности две секции металлического ограждения вокруг фан-зоны Евро-2012.

Однако на протяжении нескольких минут «Беркуту» удалось вытеснить на перекресток улиц Институтская и Крещатик сторонников оппозиции.

Движение транспорта в направлении Европейской площади осложнено.

В целом около 500 сторонников оппозиции, которые выступают в защиту украинского языка, дошли по улице Институтской к фан-зоне Евро-2012.

 

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