Литвин сомневается, что ВР примет языковой закон на этой сессии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Литвин заявил журналистам.

Он напомнил, что народные депутаты в течение двух недель имеют право подать свои замечания и поправки к этому законопроекту.

После этого, сказал В.Литвин, профильный комитет ВР должен их проработать, и депутаты будут иметь 10 дней для ознакомления с подготовленным ко второму чтению законопроектом.

По убеждению председателя ВР, в языковой законопроект будет внесено намного больше поправок, чем в Налоговый кодекс.

Кроме того, сказал он, скорее всего, будет требование голосовать за каждую поправку и за каждый раздел отдельно.

«Это создаст новую картину при рассмотрении этого вопроса, если к нему вообще дойдет дело на этой сессии», - сказал В.Литвин, напомнив, что фактически парламенту осталось работать в пленарном режиме полторы недели.