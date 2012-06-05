Митинг в защиту языка двинулся на Майдан

Первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр Турчинов призывает сторонников оппозиции отправиться от Верховной Рады к фан-зоне Евро-2012 на Крещатике, чтобы прикрепить на ограде украинские флажки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на митинге в защиту украинского языка возле Верховной Рады.

По словам А.Турчинова, в Украину едут иностранные болельщики, «и мы должны показать, что если представители Партии регионов не могут выучить украинский язык, то украинские патриоты помогут иностранцам выучить государственный язык Украины, организовав в фан-зоне инициативные группы».

Участники акции двинулись по улице Садовой к Майдану Незалежности. Колонна движется улицей Институтской в сопровождении отряда «Беркута». Протестующие скандируют «Банду геть!»