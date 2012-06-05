Возле ВР - новые столкновения, в ход идет слезоточивый газ
Возле Верховной Рады Украины произошли столкновения между представителями оппозиции и милицией.
|Люди пытались сорвать защитные шлемы с милиционеров. Фото Татьяны Давиденко
Как передает корреспондент УНИАН, во время столкновения был применен слезоточивый газ как со стороны милиции, так и со стороны сторонников оппозиции, которым, наверное, удалось завладеть спецсредством, принадлежащим работникам правоохранительных органов.
Также люди пытались сорвать защитные шлемы с милиционеров.
Сейчас усилена охрана возле Кабинета министров, за забором которого выстроились сотрудники внутренних войск, а возле центрального въезда бойцы спецподразделения «Беркут» в полной амуниции.
При этом выступающие на митинге обвиняют милицию в организации провокаций.
В свою очередь в столичном главке милиции отрицают применение слезоточивого газа работниками милиции.
Также в столичном главке на данный момент нет информации о задержании кого-то из участников акции.