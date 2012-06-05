Милиция заблокировала входы в Кабмин

Как передает корреспондент УНИАН, перед зданием Кабмина находятся незначительные группы демонстрантов. Основная часть противников языкового законопроекта продолжает принимать участие в митинге на углу улиц Грушевского и Садовой.

Часть правоохранителей, которые располагались в Мариинском парке, чтобы быстрее добраться до Дома правительства, съезжали по скользкой после дождя траве с холмов к проезжей части улицы Грушевского.