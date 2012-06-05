Регионалы ликуют, оппозиция кричит: «Ганьба!»
10:44, 05 июня 2012Политика
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Противники языкового законопроекта Партии регионов с возмущением восприняли сообщение о его принятии в первом чтении.
|Закон Кивалова-Колесниченко приняли в первом чтении
Участники митинга под Верховной Радой против законопроекта об основах государственной языковой политики, инициаторами которого являются народные депутаты от Партии регионов Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов, с возмущением восприняли сообщение о принятии этого документа в первом чтении.
Как передает корреспондент УНИАН, они начали выкрикивать: «Позор!».
В свою очередь, сторонники Партии регионов встретили это сообщение радостно и начали выкрикивать: «Ура, мы победили!».
Одна из участниц митинга оппозиции в выступлении призвала своих единомышленников по возвращении домой сделать все, чтобы партия власти на парламентских выборах не получила большинства голосов.
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