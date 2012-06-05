Под Верховной Радой - оппозиция с молитвой, регионалы с Зибровым

10:24, 05 июня 2012
Политика
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Возле Верховной Рады начались митинги оппозиции и сторонников Партии регионов.

Мова

Представители ВО «Свобода», КУН и Украинской народной партии начали под зданием Верховной Рады митинг против законопроекта о принципах государственной языковой политики, инициаторами которого являются народные депутаты от Партии регионов Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов.

Как передает корреспондент УНИАН, митинг начался в 10.00 Молитвой за Украину.

В то же время сторонники Партии регионов начали свой митинг за принятие этого законопроекта с песни в исполнении Павла Зиброва «Єднаймося». Эта песня в течение двух месяцев звучала возле Печерского районного суда Киева, где происходил процесс над экс-премьер-министром Украины Юлией Тимошенко.

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