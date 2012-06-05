К ВР подтянулись около 2 тысяч сторонников ПР
10:12, 05 июня 2012Политика
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Возле Верховной Рады Украины собралось около 2 тысяч сторонников Партии регионов.
|Сторонники ПР пришли под ВР
Как передает корреспондент УНИАН, они находятся за забором напротив центрального входа в парламент и на проезжей части улицы Грушевского.
В свою очередь, около 1,5 тыс. сторонников ВО «Свобода», Конгресса украинских националистов, Украинской народной партии собрались возле Мариинского парка.
Для того чтобы предупредить столкновения, участники обоих митингов отделены сплошным металлическим забором.
Периметр внутреннего двора Верховной Рады перегорожен автобусами с сотрудниками милиции.
Также представители правоохранительных органов находятся на территории Мариинского и Городского парков.
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