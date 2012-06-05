Законопроект Кивалова-Колесниченко приняли в первом чтении

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об основах государственной языковой политики, инициаторами которого являются народные депутаты от Партии регионов Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 234 из 248 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

«За» проголосовали 187 народных депутатов от Партии регионов, двое членов фракции НУ-НС, 25 членов фракции КПУ, двое - от Народной партии, шестеро членов группы «Реформы ради будущего» и 12 внефракционных депутатов.

В частности, из фракции НУ-НС за данный законопроект проголосовали депутаты Сергей Василенко и Сергей Харовский, из фракции Народной партии Сергей Гриневецкий и Вадим Гривковский, из группы «Реформы ради будущего» проголосовали Владимир Каплиенко, Олег Гейман, Юрий Крук, Николай Трайдук, Валерий Гацко, Евгений Константинов.

Не голосовала в полном составе фракция "БЮТ-Батькивщина".

В то же время за данный законопроект проголосовала в полном составе фракция КПУ.

Относительно фракции ПР, то двое депутатов из этой фракции - Василий Чуднов и Орест Муц - проголосовали против, двое депутатов отсутствуют – Сергей Головатый и Петр Писарчук, а не голосовал Валерий Келестин.

Из внефракционных за данный законопроект проголосовали Леонид Грач, Анжелика Лабунская, Олег Малич, Александр Буряк, Игорь Воротнюк, Богдан Губский, Адам Мартынюк, Сергей Осыка, Валерий Писаренко, Олег Черпицкий, Валерий Шаманов.

Остальные 4 языковых законопроекта были сняты с рассмотрения путем голосования.