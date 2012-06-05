Янукович летит в Стамбул

В Стамбуле глава государства примет участие в Региональном саммите Всемирного экономического форума (ВЭФ) по Европе, Ближнему Востоку, Северной Африке и Центральной Азии. Визит проходит по приглашению главы правительства Турции, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

В.Янукович примет участие в пленарной сессии саммита на тему «Будущее европейской интеграции», посвященной политическим и экономическим аспектам развития Европейского Союза. В своем выступлении Президент, в частности, очертит виденье дальнейшего развития евроинтеграционных процессов на континенте, а также реализации европейской перспективы Украины.

Кроме того, программа визита предусматривает двусторонние встречи В.Януковича с исполнительным председателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом и премьер-министром Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Во время встречи с руководителем правительства Турции планируется обсудить широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в контексте подготовки второго заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой во главе с Президентом Украины и премьер-министром Турции. Отдельное внимание будет уделено состоянию реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита главы Украинского государства в Турцию 22 декабря 2011 года. Речь будет идти, в частности, о динамике политических взаимоотношений, расширении торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в энергетической, транспортной, военно-технической и других сферах.

С исполнительным председателем ВЭФ В.Янукович планирует обсудить перспективы углубления сотрудничества, в частности, вопросы проведения очередного Регионального саммита Всемирного экономического форума в Украине. Также речь будет идти о создании Группы экспертов по вопросам дальнейшего развития Украины в рамках Совета по формированию глобальной повестки дня ВЭФ.

*** Региональный саммит ВЭФ по Евразии и Европе, Ближнему Востоку, Северной Африке и Центральной Азии проводится 4-6 июня под названием «Объединение регионов в трансформации».

Среди главных вопросов мероприятия: вызовы экономическому росту и повышению уровня занятости населения; взаимосвязь между технологическими и социальными изменениями; формирование нового ландшафта системы управления на глобальном, региональном и национальном уровнях.

К участию в саммите приглашены главы государств и правительств стран Евразии, Ближнего Востока и Северной Африки, а также руководители международных организаций, среди которых - МВФ, Всемирный банк, Организация экономического сотрудничества и развития, ЕБРР, Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК), НАТО, ОБСЕ.