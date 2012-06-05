В Мариинском парке - около 20 автобусов с милицией и «Беркутом»

На пересечении улиц Садовой и Грушевского продолжается митинг общественных организаций и граждан, которые протестуют против принятия языкового законопроекта.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас в митинге принимают участие 2-2,5 тыс. человек. Митингующие перекрыли полностью движение по улице Грушевского. Чуть ниже по улице Грушевского напроти Кабинета министров стоят около 1500 человек с партийными флагами объединения «За Батьківщину» и партии Виталия Кличко «УДАР».

Со стороны Мариинского парка около ВР продолжается митинг представителей партии «Свобода». Общая численность митингующих на этом митинге сейчас составляет около 1500 человек.

По улице Грушевского напротив ВР продолжает свой митинг также ПР. Общее количество митингующих в настоящее время составляет около 2500 человек. Митингующие от ПР ограждены с обеих сторон металлическими заборами, доступ к ним ограничен сотрудниками милиции и спецподразделения «Беркут».

В самом Мариинском парке сейчас расположено около 20 автобусов с милицией и сотрудниками «Беркута».