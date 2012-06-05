Милиция говорит, что разрешения на ночлег под Радой сторонникам ПР не выдавала

В столичном главке милиции отрицают информацию в СМИ о том, что якобы сторонникам Партии регионов было дано разрешение на установление палаток возле Верховной Рады.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве, «эта информация не отвечает действительности».