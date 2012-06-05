Мэра Снежного подозревают в подделке диплома - он называет это местью

Сотрудники областного УБОПа поставили под сомнение подлинность диплома о высшем образовании местного градоначальника. Об этом пишет газета "Сегодня".

Сам Александр Доронин скандал вокруг своего высшего образования называет провокацией и местью одного из своих бывших подчиненных из-за личной обиды.

«Во время проведения проверки установлено, что Доронину А. А. диплом о получении высшего образования в Ленинградском инженерно-экономическом институте им. Пальмиро Тольятти в 1985 году не выдавался», — говорится в ответе на запрос отдела внутренней безопасности Управления противодействию коррупции Снежного.

Как оказалось, наличие этого диплома Александр Доронин указывал в автобиографии и учетной карте при приеме на должность первого заместителя мэра в 2006 году. Сейчас собранные доказательства правоохранители передали в прокуратуру, где должны принять решение о возбуждении или отказе в уголовном деле против чиновника.

«Это все раздувает человек, которого я выгнал с работы за некомпетентность, — рассказал Александр Доронин. — Я всю жизнь проработал руководителем. У меня два высших образования. У меня есть все подтверждающие это документы. В частности, из Контроля по высшему образованию России, что я действительно окончил два института. И при необходимости готов предоставить эти документы».

По словам градоначальника Снежного, в случае необходимости он пойдет отстаивать свою честь в суде. «Я буду разбираться, я планирую разговаривать по этому инциденту с губернатором — это самая настоящая клевета».