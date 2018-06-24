Вехи недели. Раскрытие под Евро, газировка от Азарова и сюрприз от Черновецкого

Днепропетровских террористов предъявили публике ровно за неделю до начала Евро-2012, ответив далеко не на все вопросы о мотивах их действий. Стремление Николая Азарова найти общий язык с Россией по газовым вопросам напоминает глас вопиющего в пустыне. Леонид Черновецкий сделал прощальный подарок Александру Попову.



Своевременное раскрытие



1 июня руководители МВД, СБУ и Генеральной прокуратуры отчитались перед Виктором Януковичем о раскрытии серии взрывов в Днепропетровске, случившейся в конце апреля. Четверо подозреваемых местных жителей арестованы, а спецслужбы утверждают, что располагают достаточными доказательствами их вины. При этом не покидает ощущение некоей абсурдности ситуации, ведь образованные люди, сумевшие своими действиями поставить на уши спецслужбы, вряд ли могли попросить перевести выкуп в 4,5 миллиона долларов на банковскую карточку: в современном мире все подобные транзакции как на ладони.



Украинские силовики, с одной стороны, решили задачу успокоения общественного мнения перед стартом Евро-2012, с другой – обречены действовать так, чтобы не допустить проведения аналогий с «минскими террористами». Напомним, что совсем недавно в Беларуси казнили двоих граждан страны, обвиненных в организации взрыва в тамошнем метро. В Украине страх перед террором вряд ли сильнее недоверия к власти, и это следует учитывать правоохранителям.



Оппозиция переходит в наступление



Оппозиция устами Григория Немыри решила принудить власть к большей демократичности, сообщив о передаче на Запад списка из 54 лиц, против которых предлагается ввести санкции. Правда, угроза обернулась пшиком: при ближайшем рассмотрении оказалось, что список – далеко не первой свежести, и присутствие в нем некоторых лиц вызывает размышления о мелкой мести, а не о неотвратимости правосудия. К тому же и Герман ван Ромпей, и Жозе Мануэль Пинту Тейшейра (обоих еврофункционеров трудно заподозрить в излишних симпатиях к Украине) заявили, что вопрос введения санкций против нашей страны в ЕС не рассматривается.



Противники Януковича тем временем выбросили новый козырь: вояжирующий по стране в качестве лидера объединенной оппозиции Арсений Яценюк заявил, что Партия регионов будет стремиться к проведению досрочных парламентских выборов. Зачем это «регионалам», имеющим сегодня под 200 депутатских мандатов, Арсений Петрович объяснить не удосужился. Похоже, его гневные словесные выпады призваны стать дымовой завесой для маскировки внутренних противоречий внутри оппозиции. Не зря ведь Юлия Тимошенко срочно вызвала к себе в Харьков Александра Турчинова.



Разочарование газом



Николай Азаров заметно разочарован: не успел он объявить, что российская сторона готова пересматривать условия поставок газа в Украину, как в Москве сделали ничего не понимающее выражение лица, фактически выставив украинского премьера пустозвоном. Ни в «Газпроме», ни в правительстве не подтвердили надежды Николая Яновича на изменение формулы цены газа для нашей страны. Он, кстати сказать, в конце мая посетил Туркменистан, долгое время бывший основным поставщиком газа в Украину. Если удастся преодолеть неуступчивость России, не желающей быть транзитером центральноазиатского газа для Украины, то шансы снизить цену голубого золота есть. Возможно, таким «золотым ключиком» станет сланцевый газ, в эффективность добычи которого в «Газпроме» предпочитают не верить. Кому в России приятно осознавать, что в обозримом будущем многие страны смогут слезть с «газовой иглы» ее энергетической монополии?



Черновецкий удивил киевлян



За день до истечения полномочий столичного мэра Леонид Черновецкий подал в отставку. Вряд ли мы имеем дело с очередным проявлением известной эксцентричности Леонида Михайловича, скорее налицо тонкий расчет. Теперь Верховная Рада должна назначать внеочередные выборы градоначальника, а у парламентариев всегда могут найтись дела поважнее. Не верите – спросите у жителей Черновцов, уже больше года живущих без мэра. Управлять неспокойным киевским хозяйством будет секретарь Киевсовета Галина Герега, которую даже оптимистичные эксперты не называют самостоятельным игроком. Надеяться на формирование оппозиционного большинства в Киевсовете сегодня наивно. Глава КГГА Александр Попов заверил, что выборы в столице пройдут в этом году, а Виталий Кличко, теряющий шансы на победу, заявил, что киевлянам готовят выборы без избирателей. Он не совсем прав. Скорее, лидера «УДАРа» готовят к необходимости выбирать между баллотированием на пост мэра и стремлением провести свою команду в парламент.

Евгений Магда