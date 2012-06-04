Киевская милиция не знает о завтрашних провокациях, но предупреждает

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, на данное время нет какой-либо информации по поводу каких-то правонарушений или других незаконных поступков.

В то же время в главке заверили, что милиция будет принимать все разрешенные адекватные меры для предупреждения незаконных действий со стороны любых лиц.

При этом стражи порядка призывают участников завтрашних мероприятий уважать друг друга.

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Как сообщал УНИАН, народные депутаты от Партии регионов Сергей Кивалов и Вадим Колесниченко в прошлом году зарегистрировали в Верховной Раде законопроект «О принципах государственной языковой политики».

В пояснительной записке, в частности, отмечается, что в случае принятия законопроекта русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27).

24 мая 2012 года рассмотрение законопроекта о принципах языковой политики в ВР не состоялось. В Верховной Раде произошла драка представителей фракции Партии регионов с депутатами от "БЮТ-Батькивщины" и НУ-НС, которые протестовали против языкового закона «регионалов».

Когда началась драка, В.Литвин закрыл заседание Верховной Рады и покинул президиум парламента.

Оппозиция заявила, что завтра, 5 июня, парламентское большинство планирует снова рассмотреть «языковой» законопроект. С целью не допустить его принятия Объединенная позиция намерена провести завтра возле ВР акцию протеста «За язык! За Родину!». Также депутаты нескольких городских и областных советов намерены провести возле парламента выездные сессии.

В то же время, по данным милиции, завтра возле парламента состоится акция в поддержку принятия «языкового» закона, в которой должны принять участие почти 4 тысячи человек из разных регионов Украины.

Представители Всеукраинского комитета "Наступ" сегодня заявили, что Партия регионов готовит завтра возле Верховной Рады "масштабное побоище" с активистами оппозиции, которые собираются протестовать против принятия закона о предоставлении русскому языку статуса регионального.