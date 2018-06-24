Конституционный суд, Харьковские соглашения и Валаамова ослица

Сначала про Валаамову ослицу. Этот библейский образ вспомнился в связи с оптимистичной реакцией Бориса Тарасюка на решение Конституционного суда Украины от 30 мая.

Оппозиционный политик, обрадованный вердиктом КС, высказал надежду, что «подгонка Конституции и законов Украины под прихоти нынешней власти не стала новой обязанностью Конституционного суда». С чего бы такой оптимизм? Верить в то, что суд утратил традиционно присущую ему сервильность и вдруг принял на радость оппозиции решение, не устраивающее власть, – все равно, что буквально верить в притчу про ослицу Валаама.



Напомню, что древний прорицатель ехал на ней по своим не богоугодным делам. Транспортное средство пару раз останавливалось, но после полученных тумаков послушно продолжало везти его дальше. А вот после третьего избиения упрямое животное не только отказалось продолжать путь, но и хорошо поставленным человеческим голосом разъяснило ездоку всю пагубность избранного им курса.



С тех пор с этой ослицей приято сравнивать персонажа, который долгое время исправно потакает чьим-то прихотям, а в один прекрасный момент вдруг ни с того ни с сего радикально меняет линию поведения. Прямо как КС в интерпретации Тарасюка.



Что же такого сделал КС 30 мая, чтобы вызвать такую восторженность оптимистов и освежить библейские подробности в памяти атеистов? Да ничего особенного. Он признал неконституционным лишение депутатов права вносить законопроекты о денонсации международных договоров. Напомним, что лишены этого своего конституционного права народные избранники были около пяти месяцев – с того момента, как 11 января пропрезидентское большинство внесло соответствующие изменения в регламент.



Теперь справедливость восторжествовала, и любой депутат снова получает право вносить законопроект о денонсации любого международного договора, подписанного Украиной. Ну то есть как любого… Подумали-то все сразу об одном и том же договоре. «Харьковские соглашения таки будут денонсированы!» - озаглавил Тарасюк оптимистичную запись в своем блоге. А его коллега по оппозиции Владимир Яворивский даже успел зарегистрировать свой законопроект о денонсации скандально известных соглашений. Только вот оптимизм касательно перспектив их денонсации выглядит столь же наигранным, как и оптимизм по поводу проснувшейся вдруг объективности и самостоятельности КС. Впрочем, обо всем по порядку.



Кто-нибудь может перечислить решения КС, которые были бы приняты в пользу оппозиции и во вред власти? Ну, хотя бы просто во вред власти? Ну, хотя бы не перечислить, а вспомнить хоть одно? Вот и я не могу. С фразой Тарасюка «подгонка Конституции и законов Украины под прихоти нынешней власти не стала новой обязанностью Конституционного суда», готов согласиться, если ключевым в этой фразе считать слово «новой».



А теперь о самом решении КС. Во-первых, связь неконституционного изменения регламента ВР именно с Харьковскими соглашениями не столь очевидна. Достаточно напомнить, что соглашения были ратифицированы еще 28 апреля 2010 года, а депутаты лишились своего права вносить законопроекты о денонсации международных договоров только 11 января 2012 года. И что, в промежутке между этими двумя датами парламент был завален законопроектами, требующими денонсировать Харьковские соглашения? Не совсем так. Такой законопроект действительно был. Один. В июне 2011 года. Его внес Андрей Парубий и поддержал комитет ВР по иностранным делам, в котором оппозиция имеет убедительное большинство. После этого проект был благополучно похоронен в недрах парламента и не рассматривался даже в «дни оппозиции».



Ну а во-вторых, следует внимательнее присмотреться, кто больше выигрывает от решения КС, оппозиция или власть. Рассмотрим четыре варианта дальнейшей судьбы законопроекта о денонсации Харьковских соглашений по степени убывания вероятности.



Первый. Законопроект ждет судьба законопроекта Парубия. Что это дает оппозиции? Повод обвинять власть в предательстве национальных интересов путем зажимания законопроекта. Но негативное отношение оппозиции к Харьковским соглашениям и так не является секретом, а критика соглашений активно звучит в публичных выступлениях оппозиционных политиков и без дополнительных информповодов. Что это дает власти? Мелкий, но козырь, чтобы позиционировать себя перед властями России в качестве безальтернативного гаранта существования соглашений и заинтересовать северного соседа в сохранении контроля регионалов над парламентом.



Второй. Законопроект выносится на голосование на осенней сессии или первой сессии новоизбранного парламента, но не набирает большинства. Что это дает оппозиции? Ничего, кроме сказанного выше. К тому же парламент не может возвращаться к одному и тому же вопросу больше, чем один раз за сессию. Что это дает власти? Тоже ничего, кроме вышесказанного. С той поправкой, что оказанная услуга традиционно ценится меньше, чем потенциальная.



Третий. Законопроект набирает большинство голосов, но Янукович ветирует его. Что это дает оппозиции? Осознание, что она имеет большинство в парламенте. При предыдущей Конституции можно было бы заниматься формированием правительства. При нынешней остается ждать 2015 года или приближать его. Соглашения остаются в силе. Что это дает власти? Уверенность, что на президентских выборах при отсутствии пророссийского политика с шансами на победу Россия сделает ставку на Януковича.



Четвертый. Вето Януковича преодолевается, или не накладывается вообще. Соглашение перестает действовать. Вступает в силу предыдущее соглашение. Согласно ему Черноморский флот базируется в Крыму до конца мая 2017 года. Если Украина за полгода до этой даты не предупредит Россию о намерении разорвать договор, он автоматически продлевается еще на пять лет. Что это дает власти и оппозиции? Возможность выдворить флот или торговаться об условиях его пребывания не через тридцать лет, а всего через пять. Плюс потеря в деньгах.



О деньгах стоит рассказать немного подробнее. Скидка на газ, согласно Харьковским соглашениям, сейчас только подсчитывается и плюсуются к долгу Украины перед Россией. Списана эта сумма будет только с момента, когда договор вступит в действие – в 2017 году. Это станет частью платы за аренду, в дополнение к ста миллионам долларов, которые Россия будет выплачивать ежегодно. В случае расторжения договора уже насчитанные скидки так и останутся долгом, а цена на газ возрастет.



Можно будет, конечно, не платить этот долг, а пойти на жесткую конфронтацию, надеясь на помощь гуманной и состоятельной части мирового сообщества, готовой бескорыстно прийти Украине на помощь ценой ухудшения своих отношений с Россией. Дальнейшее развитие этого сценария с хардкором, расчлененкой и хэппи-эндом подробно рассматривать не будем, за неимением под рукой качественных психоделиков.



Без них же ситуация выглядит следующим образом. Партия регионов получила возможность использовать оппозицию в своих интересах для шантажа российской стороны в газовых переговорах и для ограничения нежелательных для нынешней украинской власти ставок России на предстоящих парламентских и президентских выборах. Такую возможность власти с традиционной любезностью предоставил Конституционный суд. При этом любые уступки со стороны России в газовых переговорах власть поставит в заслугу себе, а их плодами максимально воспользуется в предвыборной кампании.



Не стоит преувеличивать размеры полученных властью политических дивидендов. Не далее, как в сентябре прошлого года стращать оппонента по газовым переговорам разрывом Харьковских соглашений пробовала не Украина, а Россия. Правда негромко, устами третьестепенного чиновника и в ответ на намерение Украины обратиться в суд для расторжения невыгодного контракта. Но, как видим, блеф вокруг денонсации Харьковских соглашений – оружие обоюдоострое.



Впрочем, рассчитывает власть еще на одну не столь явную выгоду предвыборного характера от решения КС и оппозиционного энтузиазма, – ограничить маневр оппозиции пределами ее традиционного электорального поля, обеспечив себе отсутствие конкуренции за голоса русскоязычных и лояльно настроенных по отношению к России избирателей. На тот неожиданный случай, если вдруг оппозиция не забьется в привычных антироссийских конвульсиях, ей в лучших традициях академика Павлова включили лампочку закона о языках. Рефлекс сработал безупречно.



Увы, на неожиданные и непредсказуемые для оппонента поступки способны не питомцы академика из реальной жизни, а разве что ослица из библейской мифологии…



Игорь Гридасов