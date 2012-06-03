Янукович сходил в церковь

Как сообщает пресс-служба Президента, праздничную литургию отправил предстоятель Украинской православной церкви блаженнейший митрополит Киевский и всей Украины Владимир.

Вместе с главой государства участие в литургии приняли председатель Верховной Рады Владимир Литвин, премьер-министр Николай Азаров, глава Администрации Президента Сергей Левочкин, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Клюев, председатель Киевской городской госадминистрации Александр Попов, члены правительства, должностные лица Администрации Президента.

После завершения службы В.Янукович пообщался с верующими, которые пришли в храм на праздничную литургию.