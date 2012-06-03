Украинский омбудсман не считает Тимошенко политзаключенным

В интервью «5 каналу» она отметила, что политическая составляющая в деле Тимошенко есть, потому что речь идет о человеке, который занимал должность премьер-министра Украины.

"Однако при этом дело касается конкретного криминального преступления", - сказала она.

"Политзаключенный в понимании, которое существовало еще во времена Советского Союза, - это человек, который был осужден в связи со своими политическими убеждениями. Если мы говорим сейчас об этом, то я в деле Тимошенко, по меньшей мере, которое есть сейчас и которое можно прочитать в открытых источниках, в приговоре суда и в решении апелляционной инстанции вижу криминальную составляющую, а не политическую", - объяснила Лутковская.

Украинская правда