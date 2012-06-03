Кличко: власти Киева запустили технологию «выборы без избирателей»

В партии «УДАР» считают, что власти Киева запустили технологию «выборы без избирателей».

Об этом говорится в заявлении партии «УДАР».

В «УДАРе» расценивают заявление Леонида Черновецкого об отставке с должности Киевского городского головы как свидетельство того, что власть держит экс-мэра «на крючке».

«То, что Черновецкий сложил свои полномочия за день до окончания срока официального пребывания на посту мэра, означает, что власть, которая давно держит его «на крючке», хочет формализовать на время отсутствия мэра в столице как такового, возложив его обязанности на подконтрольного секретаря Киевсовета Галину Герегу», - говорится в заявлении партии.

В «УДАРе» убеждены, что «все это делается, чтобы создать благоприятные условия для победы Александру Попову, который не дотягивает по рейтингу до честной борьбы».

«Теперь, скорее всего, выборы попытаются назначить на август - когда большинство киевлян будут в отпусках и явка на участки будет крайне низкой. Власть ради победы своего кандидата запускает технологию «киевские выборы без киевлян», - считают в «УДАРе».

«Нужно наконец положить конец неопределенности и спекуляции вокруг возможной даты выборов мэра Киева», - говорится в заявлении партии «УДАР». Фракция «УДАР» в Киевсовете уже обращалась в Верховную Раду с требованием о назначении очередных выборов Киевского городского головы.

Лидер «УДАРа» Виталий Кличко на своей странице в социальной сети Фейсбук также высказался относительно ситуации с выборами мэра столицы: «Законопослушный» Черновецкий добровольно прощается, «хозяйственник» Попов готовится провернуть в разгар отпусков схему «выборы без избирателей». Но, думаю, мы вместе с киевлянами сделаем эти планы властей не такими радужными», - написал В.Кличко.

Как сообщал УНИАН, сегодня Л.Черновецкий сообщил, что 1 июня написал заявление об отставке с должности Киевского городского головы.