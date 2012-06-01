Квасневский назвал три фактора, которые усложняют жизнь Украине

Как сообщает РАР, такое мнение он высказал на Global Wroclaw Forum, который проходит в польском городе Вроцлав с 31 мая по 2 июня.

А.Квасневский назвал три главных фактора, которые значительно усложняют украинскую ситуацию: политический и экономический кризис в Европе, намерение новоизбранного Президента России Владимира Путина втянуть Украину в создаваемый им Евразийский союз и внутреннюю ситуацию в самой Украине.

"С момента обретения власти Президентом Януковичем имеет дело с консолидацией власти, которой в Украине не было много лет... Это создало уникальный шанс догнать время и в определенной степени это удалось", - сказал А.Квасневский, который, вместе с тем, отметил, что власть не наладила нормального диалога с оппозицией.

"Украина политически и общественно больше разделена, чем во время Помаранчевой революции в 2004 году", - сказал экс-Президент Польши.

А.Квасневский обратил внимание, что сформированная в Украине в начале 2010 года новая власть не провела распределения полномочий, не борется с коррупцией и занимается преследованием своих политических оппонентов, что подтверждает дело экс-главы правительства и конкурента В.Януковича на выборах Президента Юлии Тимошенко.

Справка УНИАН. А.Квасневский, который возглавлял Польшу с 1995-го по 2005 год, в 2004 году был одним из официальных западных посредников в переговорах между властью и оппозицией во время Помаранчевой революции, которая произошла из-за объявления Президентом тогдашнего кандидата от власти и главы правительства В.Януковича.

Оппозиция заявила о фальсификации результатов, а на улицах украинских городов – больше всего в Киеве - начались массовые протесты за честные выборы.