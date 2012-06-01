Квасневский назвал три фактора, которые усложняют жизнь Украине

21:28, 01 июня 2012
Политика
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Бывший Президент Польши Александр Квасневский считает нынешнюю ситуацию в Украине более сложной, чем во время массовых протестов украинцев осенью 2004 года против фальсификации результатов президентских выборов. 

Кваснєвський
Как сообщает РАР, такое мнение он высказал на Global Wroclaw Forum, который проходит в польском городе Вроцлав с 31 мая по 2 июня.

А.Квасневский назвал три главных фактора, которые значительно усложняют украинскую ситуацию: политический и экономический кризис в Европе, намерение новоизбранного Президента России Владимира Путина втянуть Украину в создаваемый им Евразийский союз и внутреннюю ситуацию в самой Украине.

"С момента обретения власти Президентом Януковичем имеет дело с консолидацией власти, которой в Украине не было много лет... Это создало уникальный шанс догнать время и в определенной степени это удалось", - сказал А.Квасневский, который, вместе с тем, отметил, что власть не наладила нормального диалога с оппозицией.

"Украина политически и общественно больше разделена, чем во время Помаранчевой революции в 2004 году", - сказал экс-Президент Польши.

А.Квасневский обратил внимание, что сформированная в Украине в начале 2010 года новая власть не провела распределения полномочий, не борется с коррупцией и занимается преследованием своих политических оппонентов, что подтверждает дело экс-главы правительства и конкурента В.Януковича на выборах Президента Юлии Тимошенко.

Справка УНИАН. А.Квасневский, который возглавлял Польшу с 1995-го по 2005 год, в 2004 году был одним из официальных западных посредников в переговорах между властью и оппозицией во время Помаранчевой революции, которая произошла из-за объявления Президентом тогдашнего кандидата от власти и главы правительства В.Януковича.

Оппозиция заявила о фальсификации результатов, а на улицах украинских городов – больше всего в Киеве - начались массовые протесты за честные выборы.

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