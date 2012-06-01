Луценко продолжат судить 8 июня

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла председательствующая в судебном процессе судья Анна Медушевская после того, как сторона гособвинения завершила оглашение обвинительного заключения по делу относительно незаконной организации оперативно-розыскного дела в отношении водителя бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентина Давыденко.

Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко выдвинуто обвинение по ч.3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) во время расследования дела об отравлении экс-президента В.Ющенко. Ю.Луценко обвиняют в том, что в 2009 году в должности главы МВД он продолжил оперативные мероприятия по расследованию дела об отравлении В.Ющенко.

Этот эпизод дела в отношении экс-министра был выделен в отдельное дело 21 января 2012 года.

Как написали прокуроры в обвинительном заключении, «экс-министр внутренних дел Юрий Луценко, а также Олег Павленов и Владимир Тарасенко (которые работали в Департаменте уголовного розыска МВД), будучи представителями власти и служебными лицами, совершили злоупотребление властью, то есть преднамеренное использование служебным лицом и представителем правоохранительного органа власти вопреки интересам службы, что нанесло существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам Валентина Давыденко».

В свою очередь, В.Давыденко на допросе в суде 18 августа 2011 года заявлял, что его права не нарушались.

По версии следствия, В.Ющенко был отравлен 5 сентября 2004 года на даче тогдашнего первого заместителя председателя СБУ В.Сацюка.