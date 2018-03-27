Украина способна нарушить ядерное равновесие

Вице-адмирал, бывший заместитель министра обороны Украины, независимый эксперт рабочих групп подкомиссии по вопросам ЧФ РФ Владимир Бескоровайный убежден, что максимум через год – до конца мая 2007 года Украина должна озвучить официальное предупреждение о том, что продлять действующее соглашение о базировании ЧФ не собирается. Иначе, считает эксперт, есть все шансы, что Черноморский флот будет находиться в Крыму еще несколько десятков лет. - В этом месяце в Севастополе состоится дежурное заседание рабочих групп совместной украинско-российской подкомиссии по вопросам Черноморского флота. Ожидаете ли наконец сдвига в переговорах с российской стороной?

- К сожалению, ситуация не меняется. Россия в глухой обороне. Представители российского правительства, работающие в подкомиссии, занимают жесткую позицию по соглашению о базировании ЧФ. Само соглашение просто рассыпается. Дополнительные документы к нему противоречат друг другу.

Но отношение к этому факту со стороны российских представителей должно было бы быть более осторожным. Ведь отказываясь рассматривать украинскую позицию, они фактически отказываются от выполнения соглашения и подталкивают Украину к более радикальным шагам. Эти шаги могут привести к тому, что документ попадет под ревизию, и его ожидает очень непривлекательное будущее.

Сегодня все понимают, что межгосударственное соглашение – каковым является настоящий документ – не рассматривается как исполнительный документ для правительства Украины. Это политический документ, который требует ратификации. После этого правительство отрабатывает дополнительные документы по выполнению подписанного соглашения. Это непонятно только российским политикам.

- Почему только сейчас решаются вопросы, заложенные в соглашении 9-летней давности?

- Это делалось в интересах определенных бизнес- и политических кругов. Таким был управляемый внутренний процесс. В Крыму уже есть десятки уголовных дел о расхищении земли, незаконной передаче объектов в субаренду и тому подобное. И потому этот вопрос ни разу не затрагивался.

Сегодня российско-украинская комиссия пытается сделать первый шаг, который следовало сделать в 1997 году, – инвентаризацию сданных в аренду объектов и земельных участков. Украина должна знать, что именно передано в аренду. Но российская сторона находит тысячи причин, чтобы помешать и не допустить проверки на объекты. В действительности там ничего “криминального” нет. Это исключительно нежелание, чтобы вопрос тронулся с места.

Если говорить об этих объектах, там все описано. Нужно просто провести юридически. Известно, что 72 объекта и около 370 земельных участков находятся вне каких-либо соглашений. И россияне хотят задним числом внести все эти объекты в число тех, которые были включены в соглашения. Это уже из области попранного права. Такая попытка нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Но все эти объекты и территории украинские. И потому мы должны и можем создать свой перечень этих объектов, свою нумерацию и предложить России использовать лишь документы украинской стороны. Это было бы правильно и разумно. И подчеркнуло бы нашу суверенность. Потому что выглядит, будто мы у России просим: отдайте нам наше.

Я не раз вносил предложение о том, что украинская сторона может проработать этот вопрос в одностороннем порядку. Но правительство должно все взвесить, просчитать... Есть, помимо прочего, и политические аспекты... Да и прошлые выборы не позволяли заниматься такими проблемами. И сейчас им тоже не до того.

- Есть ли в соглашении о базировании флота такие моменты, за которые Россия может зацепиться и заявить, что не собирается выводить флот вообще?

- Дипломатия - такая вещь, что можно ожидать всего. В интересах России из Крыма не уходить. Это – геостратегический форпост на юго-западном направлении. Крым – это контроль всего черноморского театра. Кроме этого всего, Крым – болевая точка российского менталитета. На это нельзя закрывать глаза. И, поскольку уже звучали заявления российской стороны о том, будто Крым должен принадлежать РФ, нужно говорить, что в таком случае нужно пересматривать принадлежность территорий, начиная с VI века. С тех пор, когда Москва была восточной границей Киевской Руси...

- Имеет ли Россия такие политические инструменты, чтоб остаться в Крыму каким-то иным образом?

- Никаких шансов у нее на это нет.

- Что должны сделать украинские власти для того, чтобы быть уверенны, что вывод флота состоится своевременно? - Они должны отработать ясную стратегию. А также понять важный момент: Россия уходить из Крыма не хочет. Потому стратегия ведет к одной цели: вывод флота в 2017 году. Не начать выводить, а последний российский матрос должен покинуть Крым 27 мая 2017 года.

Украина должна оценить, какой срок нужен для строительства военной базы на российском побережье. И не меньше, чем за 10 лет официально сообщить о том, что не будет продлять соглашение о сроке пребывания ЧФ после 2017 года. Потому просит российскую сторону разработать план вывода ЧФ с условием: вывод последних частей из Крыма к положенному сроку.

Второе условие – не позволять обновление флота. Хотя этот вопрос можно снять таким образом: если Россия подпишет обязательство вывести корабли к указанной дате.

Поскольку за год до вывода ЧФ из Крыма, то есть в 2016 году, Россия может заявить, что она соглашается с условиями договора, но ей нужно 2 года, чтобы проработать план вывода, и 40 лет, чтоб вывести флот с территории Украины. Это очень реальная перспектива. Потому повторяю: эту перспективу можно нейтрализовать лишь одним способом: исключить обновление кораблей ЧФ на территории Украины. Исключить такую возможность политически, юридически, конституционно, всеми возможными способами. Тогда РФ будет размещать корабли на своей территории, и к 2017 году корабли, находящиеся сегодня в составе ЧФ, будут устаревшими и пойдут на утилизацию. Тогда Россия сможет без больших социальных потрясений расположить флот на своей территории. Это будет решение проблемы для обеих сторон.

- Действительно ли России нужна дополнительная база для размещения своего флота? - Действительно. Как военный со стажем, скажу, что ЧФ существует лишь до тех пор, пока это политически необходимо. Как только проблемы с Крымом решатся положительно в интересах Украины, ЧФ сразу же будет сокращен до размеров флотилии. То есть сокращен втрое. Он как флот здесь не нужен.

- Можно ли увязывать вопрос ЧФ с энергетической политикой России в отношении Украины? - Да, безусловно. Также это одна из причин того, что отношения некоторых прежних союзных республик, в том числе и Украины, все более прохладные.

Странно, что украинцам кажется, будто мы очень незащищены и слишком слабы, чтобы адекватно отвечать. Но Россия зависит от Украины не меньше, чем Украина от России. А в отдельных случаях – даже больше. Если говорить о ракетах СС-20, которые в России уже исчерпали срок службы, их нужно востанавливать (а сделать это можно лишь в Днепропетровске, где они изготовлены), мы четко понимаем: если Украина откажется это делать, Россия просто потеряет ядерный паритет. Который, как считают в Москве, еще существует. И это очень серьезно для России. Потому Россия должна была бы быть более лояльна к Украине.

А если Украина закроет для России радиолокационную систему О (ее станции находятся в Мукачево и Севастополе и используются Россией), закрывающую 90%-й сектор южного запада, все это направление останется открытым для ядерного нападения. России придется строить свои станции, но уже на своей территории и соответственно намного ближе к Москве. В таком стратегическом положении, в котором находится Россия, политика диктата и шантажа, – не лучшая.

- Россия не хочет платить и полную сумму аренды в Крыму – по приблизительным подсчетам, называлась цифра в 2,5 миллиарда долларов? Не такая уж и большая сумма... - Россия не хочет платить – никому и ни за что. Она демонстрирует к своим соседям отношение, которое было при Советском Союзе. Российские СМИ развернули кампанию, в которой сравнивают нынешнюю стоимость аренды земли в Крыму, – а это же южное побережье полуострова – со стоимостью аренды земли в Казахстане или Средней Азии. Или мы не понимаем разницы между казахской степью и берегом Черного моря, или притворяемся, что не понимаем. Они пытаются доказать , мол, США платят за аэродром в Средней Азии 90 млн. долл. или 200 млн. долл. за землю на Байконуре. Вы были на Байконуре? Там только сайгаки выживают!

А мы говорим о 5,5 тыс. гектаров в туристической зоне Крыма. Мы вправе говорить о потерянной прибыли. Самая низкая международная стоимость аренды – 22 тысячи долл. за гектар земли. При условии вывода ЧФ Украина получает те же миллиарды от аренды другим субъектам. А если принять во внимание реальную рыночную стоимость земли на полуострове, ставка может вырасти вдвое, а то и больше раз.

А Россия даже отказывается оплачивать содержание личного состава на уже упомянутых радиолокационных станциях. Платят только по электроэнергии. Да и то – нерегулярно.

- Так есть ли шансы получить полную арендную стоимость за базирование ЧФ? - Если будет наша политическая воля – да. РФ или заплатит, или будет уходить из нашей территории. Важно, чтоб в результате переговоров были подписаны соглашения об аренде каждого конкретного объекта. В таком случае договоренности будут регулироваться исключительно законодательством Украины. Следовательно, с завершением срока аренды ЧФ должен оставить территорию. То есть не будет возникать никаких проблем, которые нужно было бы предотвращать за несколько лет. Это в отличие от международных соглашений, действующих на основе международного права, где довольно много скользких мест. А Россия всеми силами не дает создать такие соглашения.

- Правда ли, что Черноморский флот может обладать ядерным оружием? - На протяжении всех лет, пока стоит флот, ни разу не проводилась его верификация. Хотя Украина никогда не снимала этот вопрос, Россия уклоняется от допуска наших верификаторов под разными причинами. Соглашениями предусмотрено, что российская сторона в начале каждого года предоставляет полную картину по личному составу. Но этого ни разу не было. Потому выходит, наши власти до сих пор не знают, соблюдает ли российская армия соглашения в разрезе находящегося здесь состава вооружений.

Также уже обращали внимание на возможное нахождение в Севастополе ядерного оружия. Хочу отметить то, что к нему относятся не только ядерные заряды. Но и весь комплекс хранения, подачи, регламента, использования, верфи и береговые обслуживающие системы и т. д. Все технические средства на носителях ядерного оружия должны были быть демонтированы, как предусматривали соглашения, и не должны были использоваться. Однако мы до сих пор не знаем, сделано ли это – нет доступа ни к самолетам-носителям ядерного оружия, ни к кораблям. И сегодня есть все основания считать, что флот находится в полной готовности к использованию тактического ядерного оружия. А подать ядерные заряды из Краснодарского края – 4 часа самолетом. Более того, в Крыму были обновлены военные самолеты и система разведки. И мы даже не знаем, что состоит на вооружении этих самолетов, проводится ли разведка ими? Мы не уверены, есть ли гарантия безопасности Украины в таких условиях. Потому говорю, что наибольшую опасность для нашего государства представляет Черноморский флот России.

Нельзя не обратить внимание и на потенциальную возможность нападения на ЧФ – это очень интересен объект для террористов. Потому что Россия имеет проблемы с другими государствами. И в Севастополе уже взрывали корабли. Это также не очень привлекательная перспектива для Украины.

Дмитрий Стаховский