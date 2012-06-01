Луценко переживает, что прокуратура будет «неполноценной в своей тупости»

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение в начале судебного заседания приняла председательствующая на судебном процессе судья Анна Медушевская.

В то же время Ю.Луценко высказался против того, чтобы судебное заседание проходило в отсутствие В.Давыденко и прокурора Дмитрия Лобаня.

«Думаю, что суд будет неполноценным без уникального прокурора Лобаня. Думаю, я не смогу перенести эту «трагедию», поскольку прокуратура в неполном составе будет неполноценной в своей тупости. Но я категорически против продолжения (рассмотрения) этого дела без так называемого потерпевшего… На основании чего Давыденко является потерпевшим, знает только Генеральная прокуратура. Именно поэтому, для установления истины, необходимо его доставить сюда», - сказал Ю.Луценко.

Заслушав мнения сторон – участниц процесса, председательствующая приняла решение продолжить слушание дела, отметив, что потерпевший в случае необходимости будет повторно вызван в суд.

Сейчас в судебном заседании продолжается стадия представления ходатайств.

Также А.Медушевская проинформировала участников процесса, что в суд поступила телеграмма от потерпевшего В.Давыденко, в которой он сообщает, что не может принимать участия в судебном заседании по состоянию здоровья, и просит проводить слушания в его отсутствие, огласив показания, предоставленные им ранее на судебном заседании, поскольку добавить еще что-то к сказанному он не может.

Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко выдвинуто обвинение по ч.3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) во время расследования дела об отравлении экс-президента В.Ющенко. Ю.Луценко обвиняют в том, что в 2009 году в должности главы МВД он продолжил оперативные мероприятия по расследованию дела об отравлении В.Ющенко.

Этот эпизод дела в отношении экс-министра был выделен в отдельное дело 21 января 2012 года.

Как написали прокуроры в обвинительном заключении, «экс-министр внутренних дел Юрий Луценко, а также Олег Павленов и Владимир Тарасенко (которые работали в Департаменте уголовного розыска МВД), будучи представителями власти и служебными лицами, совершили злоупотребление властью, то есть преднамеренное использование служебным лицом и представителем правоохранительного органа власти вопреки интересам службы, что нанесло существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам Валентина Давыденко».

В свою очередь, В.Давыденко на допросе в суде 18 августа 2011 года заявлял, что его права не нарушались.

По версии следствия, В.Ющенко был отравлен 5 сентября 2004 года на даче тогдашнего первого заместителя председателя СБУ В.Сацюка.