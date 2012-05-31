По Андреевскому спуску будут гулять Проня Прокоповна и Голохвастов

Городская власть готовит интересную и насыщенную программу открытия после реконструкции самой известной улицы страны - Андреевского спуска. Об этом сообщил председатель КГГА Александр Попов во время пресс-конференции, проведенной вместе с соавтором культурной программы открытия Олегом Скрипкой.

«Мы хотим, чтобы праздник открытия Андреевского спуска запомнился киевлянам. И рады, что нам в этом будет помогать известный певец и общественный деятель Олег Скрипка, который охотно поддержал наши и предложил собственные интересные идеи», - прокомментировал председатель КГГА совместные планы городской власти и представителей творческой интеллигенции Киева.

Например, планируется, что по улице будут прогуливаться известные киноперсонажи: Проня Прокоповна и Свирид Голохвастов либо герои произведений Михаила Булгакова, либо просто люди, одетые в одежду конца 19-начала 20 века.

Так, в это воскресенье, 3 июня, для киевлян и гостей города организаторы готовят ряд интересных мероприятий, приуроченных открытию спуска, которые объединят в себе как времена средневекового Киева, так и период начала 20 века. Торжества начнутся в 15 часов.

Кроме того, посетителей Андреевского ожидает традиционная сувенирная продукция и изделия отечественных художников, без которой уже никто не представляет существования спуска.

Также во время пресс-конференции Александр Попов подчеркнул, что продолжает работать над тем, чтобы важные вопросы жизнедеятельности этой улицы решали непосредственно ее жители.

«Управление этой территорией мы хотим передать людям, которые там проживают или представляют свое творчество. Это моя принципиальная позиция, и я все сделаю чтобы так и было. Убежден, только таким способом можно сохранить дух Андреевского спуска», - отметил глава горадминистрации.