Газпром: Договоренностей о пересмотре контрактов с Украиной нет

Об этом он сообщил журналистам в Словении, передает РИА «Новости».

"В первую очередь, мы всегда открыты для диалога с нашими украинскими коллегами. Диалог никогда не прерывался - мы находимся в постоянном диалоге. Но что является абсолютно бесспорным и что нельзя подвергать каким-либо сомнениям - Украина должна в полном объеме выполнять свои обязательства по транзиту российского газа в Европу на основании действующих контрактов, в полном объеме исполнять контракт на закупку российского газа, поскольку в настоящее время нет никаких даже предварительных договоренностей о каких-либо изменениях в эти контракты", - сказал А.Миллер журналистам.

Как сообщал УНИАН, 29 мая глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Евгений Бакулин заявил, что Украина добивается от "Газпрома" пересмотра существующих газовых контрактов, а не получения скидки к существующей цене на российский газ.

"Когда мы ведем переговоры с "Газпромом", мы не говорим о снижении цены, мы говорим об условиях пересмотра контракта, чтобы он отвечал интересам Украины и был не хуже европейских условий", - сказал он.

Сегодня премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что российская сторона согласилась рассмотреть аргументы Киева, добивающегося пересмотра заключенных в 2009 году газовых контрактов. По словам главы украинского правительства, стороны договорились в ближайшее время вернуться к этой теме.