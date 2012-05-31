Регионал о возможных санкциях США: я такую хе..ю даже комментировать не хочу

Об этом Я.Сухой заявил в комментарии УНИАН.

"А почему не было резолюции в связи с заключением Лазаренко, который был в оппозиции к Кучме?.. Простите, но я такую хе..ю даже комментировать не хочу. Это самое обычное давление на Украину, которое не будет иметь под собой никаких последствий. Запрещение въезда Пшонке в США... Какое счастье - поехать в Америку! Дурня какая-то! Это примитивное политиканство. На очереди теперь что, разбомбить Украину? Что ли? Вдребезги разрушить наши промышленные гиганты, наши информационные центры, освободить эту авантюристку из тюрьмы и поставить ее президентом", - возмутился Я.Сухой.

Депутат считает, что предложенные санкции в случае их введения не будут иметь негативных последствий. "У меня нет таких денег, чтобы держать их в Америке. Тогда о чем здесь говорить... Мне вообще неприятно это обсуждать, потому что все эти вещи вокруг этой бабы - подлые, циничные, которые бьют по Украине, а не по Пшонке. Большую проблему нашли. И что теперь делать? Пусть тогда Соединенные Штаты Америки едут к нам, лечат наших зэков, тогда пусть судят, кого посадить, кого освободить. Зачем тогда нам Украинское государство, если у нас есть люди за границей, которые это будут решать?", - заявил Я.Сухой.

"Зная склонность Тимошенко раздавать взятки, мне сейчас просто интересно, в какую копеечку ей обошлись пиар-акции в свою поддержку", - добавил депутат.

Как сообщал УНИАН, 17 мая в Сенате США – высшей палате американского законодательного органа - был зарегистрирован проект резолюции с призывом к Государственному департаменту запретить въезд Президенту Украины Виктору Януковичу, генеральному прокурору Украины Виктору Пшонке и другим ответственным за дело бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Проект резолюции разработал сенатор Дж.Инхоф от штата Оклахома.

Резолютивная часть документа состоит из 6 пунктов. В ней также предлагается осудить Администрацию Президента В.Януковича за политически мотивированное заключение Ю.Тимошенко, призвать Администрацию В.Януковича немедленно освободить Ю.Тимошенко по медицинским причинам, призвать ОБСЕ не признавать председательства Украине в этой организации в 2013 году до того времени, пока Ю.Тимошенко будет находиться в заключении, призвать Государственную администрацию США отозвать посла из Киева и приостановить все действия посольства до освобождения Ю.Тимошенко, а также призвать НАТО приостановить все операционные соглашения с Украиной.

Проект резолюции передан на рассмотрение в Комиссию по иностранным делам.