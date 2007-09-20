Азаров: отказ Партии регионов от участия в выборах будет означать их отмену

Первый вице-премьер-министр Украины, член Партии регионов Николай АЗАРОВ считает, что если Партия регионов откажется от участия в досрочных выборах в Верховную Раду, то это будет означать вообще отмену проведения выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам, комментируя вчерашнее заявление Партии регионов о возможном отказе принимать участие в выборах.

Н.АЗАРОВ отметил, что на сегодня в штабе Партии регионов детально анализируется информация относительно попыток фальсифицировать результаты выборов. Он отметил, что есть тревожные тенденции относительно давления со стороны «помаранчевой» команды на Конституционный Суд. В частности, по его словам, это проявляется в том, что на рассмотрении КС находится несколько представлений относительно конституционности некоторых положений закона о выборах народных депутатов.

Н.АЗАРОВ отметил, что Президент, обращаясь в КС по этому поводу, грубо нарушил все договоренности, поскольку закон о выборах народных депутатов был компромиссом всех политических сил. «Каждая сторона завизировала данный закон», - сказал он.

Н.АЗАРОВ отметил, что если Президент отходит от компромисса, то таким образом он отходит и от договоренностей от 27 мая о проведении досрочных выборов. «Если можно отходить от части договоренностей, то кое-что подсказывает, что Президент Украины уже не связывает себя договоренностями», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что решение Партии регионов по результатам анализа сложившейся ситуации будет умеренным и взвешенным. «Но если оно будет, то это будет означать отмену выборов», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.