КС защитил право нардепов инициировать денонсацию международных соглашений
Конституционный Суд признал неконституционным лишение Верховной Рады права вносить законопроекты относительно денонсации международных соглашений.
Конституционный Суд признал неконституционным лишение Верховной Рады права вносить законопроекты о денонсации международных соглашений.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение КС было обнародовано сегодня по делу по конституционному представлению 47 народных депутатов.
11 января текущего года Верховная Рада внесла изменения в Регламенту ВР, согласно которым народные депутаты не имеют права вносить на рассмотрение парламента законопроекты о денонсации международных договоров.
Предусматривалось, что это право должны иметь только Президент и Кабинет министров.
КС указал, что, в соответствии со статьей 93 Конституции, право законодательной инициативы имеют Президент, народные депутаты, Кабинет министров и Национальный банк.
«Конституция Украины не содержит положений, которые исключали бы возможность народных депутатов Украины вносить на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о ратификации и денонсации международных договоров», - говорится в мотивировочной части решения суда.
Именно поэтому КС признал неконституционной ч. 1 ст. 202 Регламента ВР в редакции Закона «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины» от 11 января 2012 года. Это положение теряет действие. Решение КС является окончательным и обжалованию не подлежит.