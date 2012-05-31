Наша Украина собралась создавать свою объединенную оппозицию из правых партий

Об этом в интервью газете "Україна молода" (№ 78 от 31 мая 2012 года) сообщила заместитель председателя политсовета "Нашей Украины", руководитель винницкой организации партии Валентина Королькова.

"Наша Украина" должна принимать участие в выборах! Партия должна вновь стать эпицентром политических событий. Где будет качество дискуссии, там будет и "Наша Украина". Уровень дискуссии в Комитете сопротивления диктатуре - об избирательных округах - нас не устраивает... Если мы увидим партнеров, с которыми можно поддерживать качественную дискуссию, то будем объединяться. В ином случае возможен вариант, что "Наша Украина" пойдет на выборы отдельно. Решение будет принимать политсовет", - сказала В.Королькова.

По ее словам, принципы объединенной оппозиции, которой себя объявили партии "Батькивщина" и «Фронт Змін», неприемлемы для "Нашей Украины". "Длительное время "Наша Украина" принимала участие в деятельности Комитета сопротивления диктатуре, руководство партии - и Валентин Наливайченко, и Сергей Бондарчук - провели много времени на переговорах и консультациях. У нас создалось впечатление, что КСД сосредоточен в основном на делении округов и мест в избирательных списках. "Нашу Украину" отталкивает такой подход. Дискутировать лишь о кандидатах - неправильно, это обманывать избирателей, которые ожидают от оппозиции действенных поступков и четких перспектив", - объяснила она.

"В связи с этим в "Нашей Украине" преобладает другая точка зрения - формирование "правицы". Идея "правицы" - не нова, мы время от времени к этому возвращаемся. Теперь эта тема становится еще актуальнее. Будем активно ее обсуждать. Должны предложить обществу новое качество выбора", - подчеркнула В.Королькова.