Соратники Луценко прогнозируют, что его отправят в колонию уже в пятницу

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Народной самообороны».

Как отметили в пресс-службе, в пятницу, 1 июня, в 08.30 в Печерском районном суде Киева состоится очередное заседание по рассмотрению уголовного дела по обвинению Ю.Луценко, а также подсудимых Владимира Тарасенко и Олега Павленова в незаконной организации слежки в рамках расследования уголовного дела об отравлении бывшего Президента Виктора Ющенко.

«Скорее всего, после этого судебного заседания Юрий Луценко будет этапирован в Менскую исправительную колонию № 91 в Черниговской области», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 28 мая пресс-секретарь главы ГПтС Игорь Андрушко заявил, что в пенитенциарной службе еще не имеют окончательного определения, отправлять или не отправлять Ю.Луценко в колонию для отбывания наказания.

По его словам, окончательное решение по Ю.Луценко будет принято до конца недели.

Справка УНИАН. 27 февраля 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил Ю.Луценко к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс грн компенсации МВД за причиненный ущерб).

16 мая Апелляционный суд Киева признал правомерным приговор, вынесенный Ю.Луценко. Защита пообещала подать кассацию на это решение апелляционного суда.

Вместе с тем Печерский райсуд сейчас еще рассматривает дело по обвинению Ю.Луценко в организации незаконной слежки при расследовании дела об отравлении экс-Президента В.Ющенко.