Мажоритарка Луганщины: битва между своими

Парламентская предвыборная кампания начнется более, чем через 2 месяца, но, несмотря на это в Луганской области вовсю бушуют мажоритарные скандалы. Среди кандидатов, прямо или косвенно заявивших о желании баллотироваться в Верховную Раду есть и громкие «камбеки», и фигуранты уголовных историй, и молчаливые статисты. Многие свою пиар-кампанию начали уже давно. В ход идут все доступные средства: по любому поводу праздники, субботники, пенсионерам - пасхальные куличи, всевозможные послания с биг-бордов, и склоки у трибуны, с которой звучат поздравления ветеранов на 9 мая.

Еще до того, как Центральная избирательная комиссия определила границы одномандатных избирательных округов, эксперты в Луганской области прогнозировали, что по сравнению с 2002 годом, количество округов сократится с 12 до 11-ти. Так и получилось. В местной прессе тут же появились предположения, что это произошло с целью «нарезать» округа аккурат под провластных кандидатов. Называют даже конкретные фамилии. В частности, как заявлял журналистам глава луганского КИУ Алексей Светиков, решение ЦИК по Луганской области стало результатом «кулуарных договоренностей между группами Ефремова (Александра Ефремова, главы фракции Партии регионов в парламенте, председателя Луганской областной организации ПР) и Фирташа (Дмитрия Фирташа, бизнесмена, главы совета директоров Group DF) в их политических интересах».

Особенно наглядно это проявилось в 107-107 избирательных округах, которые разделили на две части город Стаханов. Одна территория Стаханова отошла к Северодонецку (центр избирательного округа №106), вторая к Лисичанску (центр избирательного округа №107).

На выборах 2002 года города Стаханов и Первомайск образовывали отдельный избирательный округ №115. Депутаты Стаханова 2 мая решили через суд обжаловать решение ЦИК.

«Депутаты-коммунисты считают, что округ разделили таким образом, который будет удобен на выборах исключительно «регионалам». Ни о какой равной борьбе на выборах в таком случае речи быть не может», – заявил первый секретарь Стахановского горкома КПУ Виктор Синяев.

Особенностью Луганской области является как раз то, что «регионалам» не придется воевать с оппозицией в лице БЮТ или Фронта перемен, эти политические силы на востоке страны не имеют мощного кадрового потенциала и по-прежнему остаются непопулярными. Борьба за округа и избирателей у «регионалов» разворачивается между союзниками по коалиции – коммунистами, а так же с самовыдвиженцами. Однако, кроме этого, борьба за округ идет еще и междоусобная – среди самих регионалов, когда еще на старте устраняются братья по партбилету, так называемые «внутренние оппозиционеры».

Уголовные дела против «своих»

Именно с таким устранением СМИ связывают скандал с недавним задержанием мэра Александровска, видного в Луганске члена Партии регионов Николая Грекова за взятку. Его адвокат Елена Андреева считает, что Николая подставили конкуренты на предстоящих выборах. «Мы знаем все фамилии тех, кто устроил эту акцию, но пока называть их не будем. Схема известная – перед выборами просто убирают неугодных конкурентов», - сказала Андреева.

Греков – экс-депутат Луганского городского совета, известен своими резкими и эпатажными высказываниями в адрес мэра Луганска Сергея Кравченко. В последнее время Греков позиционировал себя как кандидат по округу №104 в Луганске, что явно не было согласовано с партийной верхушкой. Его даже хотели исключить из рядов ПР за самоуправство и «деятельность, которая часто шла в разрез с политикой партии». Но задержание за взятку, возбуждение уголовного дела и арест сами собой выбили Грекова из предвыборной гонки еще до ее начала.

Священник-инвестор на пути в парламент

Одномандатный избирательный округ № 104 – это Артемовский район и часть Каменнобродского района Луганска. Довольно активно на нем себя ведут глава поссовета поселка Юбилейный (входит в состав Луганска и территориально относится к Артемовскому району) Владимир Струк и председатель совета инвесторов финансовой группы «Европейская Интеграция» Владимир Гончаров. Оба – члены Партии регионов. Однако, участие в предвыборной борьбе Струка еще под вопросом, несмотря на его популярность в городе – «добро» от партии ему могут и не дать. Струк уже пытался «влезть» в конкуренцию со своим однопартийцем Сергеем Кравченко на выборах мэра Луганска в 2010 году. Тогда ни у кого в городе не было сомнений, что Струк будет выдвигать свою кандидатуру на кресло градоначальника, поскольку к тому времени его популярность «хозяйственника и дружественного народу политика» уже была довольно высокой. Да и критика в адрес Кравченко – действующего мэра – звучала из уст Струка все чаще. Однако перед самым началом предвыборной гонки Владимир Струк сделал сухое заявление, мол, участвовать в выборах мэра не буду. Кандидатуру Сергея Кравченко поддержал главный луганский регионал Ефремов, а у Струка другого варианта не было, он снова баллотировался на должность поселкового головы и успешно ее занял.

А вот в намерении Гончарова стать нардепом в этом году и в поддержке его кандидатуры со стороны ПР практически никто не сомневается. Владимира Гончарова можно назвать новым лицом в политикуме Луганска. Информация о нем начала появляться в 2010 году – как о меценате, благотворителе и общественном деятеле. Затем Гончаров позиционировал себя, как патриот Луганска и будущий «большой политик». Но, во время приезда Патриарха московского и всея Руси Кирилла в Луганск в сентябре прошлого года, когда на Театральной площади города началась литургия, журналистов и вовсе ждал сюрприз. Владимир Гончаров в облачении священника принимал в богослужении непосредственное участие! Как оказалось, Гончаров является священнослужителем храма св. Андрея Первозванного и принял сан священника полтора года назад. В настоящее время он продолжает позиционировать себя как покровитель талантливых, обездоленных и престарелых, строит в Луганске частный Международный кардиологический центр, презентовал строительство частного медицинского центра матери и ребенка. При этом, сам Гончаров о своих претензиях на кресло под куполом Рады пока скромно умалчивает.

Капитал на чипсах против коммуниста-оппозиционера

На округе № 105, который включает в себя Жовтневый район и вторую часть Каменнобродского района города Луганска особенно заметна деятельность Генерального директора завода трубопроводной арматуры ТМ «Маршал», депутата областного совета от Партии регионов Сергея Горохова. Медик по образованию, он тоже из числа молодых политиков, которого активно поддерживает руководство города и Партии регионов. В одном из своих первых интервью Горохов рассказывал, что не стал врачом, потому что еще со студенческих лет сотрудничал с заводом «Маршал», который в 90-е был известен как завод «Спецавтоматика». «Первые серьезные деньги мы заработали на чипсах, хотя на самом деле продавали запорную арматуру – шаровые краны. Я думаю, все помнят, что конец 90-х – это сплошной бартер. Бартером рассчитывались друг с другом предприятия, бартером выплачивалась зарплата… Вот и мы с моими коллегами обменяли 5 шаровых кранов на чипсы», - чистосердечно признался Горохов в 2010 году газете «Молодогвардеец».

Тогда же в июне 2010 года он и был назначен генеральным директором вышеуказанного завода, сменив на этой должности Николая Дробышевского. С тех пор Горохов начал строить то спортивный зал в школе, то спортплощадку, то «Богатырские игры» на Театральной площади организует, то народные гуляния в Жовтневом районе, то презентует шаровый кран, полностью покрытый белыми стразами (кстати, Горохов подарил его тогдашнему президенту России Дмитрию Медведеву в октябре 2011 года во время его визита в Донецк). Или позовет всех на субботник с бесплатной краской и прочими хозматериалами «для каждого дома этого района». Тем самым Горохов прибавляет популярности себе и формирует положительный имидж своему предприятию, которое более пяти лет конфликтует с соседями – жителями частных домов, за забором которых и расположился завод. Этот конфликт не один раз освещался в местной прессе, люди жаловались на вредное производство и шум, писали заявления в правоохранительные органы и санстанцию. Предприятие штрафовали, прокуратура выносила предписания, но в корне ничего не изменилось. Жители недовольны таким соседством до сих пор. Впрочем, сейчас об этой истории в местных СМИ уже не пишут. Сам Горохов напрямую о своем намерении баллотироваться в Верховную раду еще не заявлял.

Конкуренцию Сергею Горохову на 105 округе может составить народный депутат от Коммунистической партии Спиридон Килинкаров. Удачным стартом для его предвыборной кампании стал, как ни странно, его же проигрыш на выборах мэра Луганска. В 2010 году он уступил кресло градоначальника регионалу Сергею Кравченко, проиграв с разницей в 21 голос. До сих пор Килинкаров и его команда заявляют, что победа Кравченко была нечестной, прямо говоря о фальсификациях. Результаты выборов Килинкаров не признал. С тех пор популярность коммуниста Килинкарова в Луганске довольно высока, он продолжает критиковать местную власть, указывает на ее авторитарность даже в таком вопросе, как поздравление ветеранов с трибуны 9 мая во время торжественного митинга. Как рассказал Килинкаров журналистам, губернатор-регионал Владимир Пристюк отказал ему в праве поздравить ветеранов. Ранее он заявлял, что был бы только рад попасть на выборах в один мажоритарный округ с регионалом Александром Ефремовым. Вместе с тем, отмечал, что не будет отказываться, если КПУ сочтет нужным включить его в список партии.

Распиленный округ

Далее идут скандальные округа Луганской области, те самые, которые поделили город Стаханов на две части. В Луганском областном отделении комитета избирателей Украины такой странный раздел территории называют результатом «кулуарных договоренностей между группами Ефремова и Фирташа, в их политических интересах».

«Для первых принципиально важно не допустить избрания депутатом местного бизнесмена Сергея Шахова. Для этого существовавший в 2002 году стахановский округ (в котором Шахов планировал выдвигаться) разорван между тремя округами – 106, 107, 112. При этом во всех трех этих округах на избрание будут претендовать кандидаты, представляющие в Партии регионов интересы группы Фирташа-Левочкина. Скорее всего, синдромом Шахова объясняется и «распил» алчевского округа, стахановский «олигарх» довольно активно агитировал там последний год», - отмечает А.Светиков.

Устранив конкурента Шахова, который во время празднования Дня Победы уже был замечен в Горловке Донецкой области во время раздачи ветеранам продуктовых наборов, освободили дорогу для двух регионалов. Округ № 106 с центром в Северодонецке, в который вошла часть Стаханова, город Алмазное и два участка Попаснянского района доступен для почетного президента ЗАО «Северодонецкое объединение Азот» Алексея Кунченко. Того самого, кого журналисты застали за милыми смс «котику» во время принятия в Верховной Раде нового Уголовного Кодекса.

На голоса округа № 107 с центром в Лисичанске, в который вошла вторая часть Стаханова, часть города Первомайска и часть Попаснянского района претендует второй «регионал» городской голова Лисичанска Сергей Дунаев.

В 2006 году он был избран депутатом Лисичанского городского совета от Партии регионов, в 2009 на внеочередных выборах стал мэром города, а в 2010 закрепил свою победу и был избран градоначальником во второй раз. Дунаев – бывший бизнесмен, еще в незапамятные времена завязавший хорошие деловые отношения с нынешним министром энергетики и угольной промышленности Юрием Бойко. По данным СМИ, под контролем Дунаева находится ООО «Энергетическая инвестиционная компания», в 2009 он оформил контроль над ООО «Гласспром», которому принадлежит 61% акций ЗАО «Лисичанский стеклозавод «Пролетарий». В тоже время, согласно официальной декларации Дунаева за 2011 год, он живет на одну зарплату мэра. Позиционирует себя как крепкий хозяйственник, в свое время сам Ефремов высоко оценил работу сопартийца и заявил, что Дунаев достоин получить поддержку партии на выборах в Верховную Раду.

Депутат-скандалист против меценатов

Округ № 108, с центром в городе Красный Луч, включает в себя весь Перевальский район области.

За голоса избирателей, судя по пиар-активности, будут бороться три кандидата: народный депутат от Партии регионов Владимир Ландик, и два местных бизнесмена – Юрий Терников и Валерий Мошенский.

Владимир Ландик – фигура в области и в стране довольно известная. Судебный процесс над его сыном в связи с дракой с девушкой-моделью, конфликт самого Ландика с местным ГАИ не прибавили его имиджу положительных черт. Однако он прилагает все усилия, чтобы эти острые углы сгладить и привлечь к себе избирателя. Подконтрольная ему телекомпания регулярно показывает сюжеты, в которых Ландик в Красном Луче оказывает кому-то помощь, кого-то поздравляет, что-то вручает, открывает… Насколько это поможет стереть из памяти людей неприятный осадок, покажет время. Тем более, что конкуренты не собираются сдаваться без боя.

Юрий Терников – председатель наблюдательного совета ООО «Перевальский Торговый дом», долгое время позиционирует себя как меценат и благотворитель. Его фамилию связывают с Партией регионов, но в своей работе с избирателем Терников делает упор на социальную, а не партийную деятельность. Его фонд «Добродий» участвует в помощи многодетным семьям, строит детские дома семейного типа, привозит в регион редкие иконы. По инициативе Терникова в Перевальском районе возрождены хлебопекарня и банно-прачечный комбинат. В апреле его избрали «Человеком года» на Перевальщине.

Не отстает от Терникова и конкурент – председатель наблюдательного совета ЗАО «Планета-Буд» Валерий Мошенский. Его называют представителем «Народной партии», и свой строительный бизнес он ведет в Перевальском районе давно. За это время господину Мошенскому удалось организовать предприятие по обработке камня, отремонтировать несколько дорог, построить новые дома, церковь. В кампании по привлечению избирателя Мошенский использует собственную газету и благотворительный фонд «Планета-Мир».

Очереди за подарками

Округ № 109 с центром в городе Краснодон включил в себя Краснодонский район и Ленинский район города Луганска. За симпатии избирателей здесь активней всех борется член наблюдательного совета ОАО «Луганскпечать» Владимир Медяник. История Медяника в луганской политике весьма специфична и богата. В частности, это громкий уход из «Народного союза Наша Украина», поражение на выборах мэра Луганска в 2006 году, долгое затишье и появление в Луганском горсовете в 2010 по спискам КПУ. В настоящий момент Медяник активно «окучивает» как Ленинский район Луганска, так и Краснодон, раздавая пенсионерам подарки и продуктовые наборы. К примеру, перед пасхальными праздниками около одного из супермаркетов Луганска (владельцем этой сети называют Медяника) собралась длинная очередь из пенсионерок, которые даже падали в обморок под дождем в процессе получения пасхального кулича и полотенца. На видео, которое выложено на Youtube, старушки рассказывают, что подарки к празднику по паспортам пенсионеркам Ленинского района раздает Медяник. В Краснодоне при раздаче бесплатных куличей от кандидата тоже образовалась очередь, которая затем собралась снова, но уже за продуктовыми наборами ко Дню Победы от Медяника.

Бизнес-десант

Округ № 110 с центром в Алчевске включил в себя Антрацит, часть Антрацитовского и часть Лутугинского района. Наиболее вероятным кандидатом-мажоритарщиком здесь можно назвать мэра Алчевска от Партии регионов Владимира Чуба. Чуб имеет мощную поддержку руководства «Алчевского металлургического комбината», которая проявлялась и на выборах в 2006 году и в 2010 году, когда Чуб становился мэром города. Это и не удивительно. До 2006 года он был директором дружественного «АМК» ОАО «Алчевсккокс». Особенностью этого политика является то, что он, как и многие бизнесмены-ходаки в Раду, немногословен и непубличен. Редкие пресс-конференции и вообще нелюбовь к журналистам, нечастые встречи с горожанами делают Чуба очень закрытым кандидатом. По Алчевску даже ходили разговоры, что своего мэра жители города не знают в лицо, тем не менее, он умудряется выигрывать выборы. До настоящего времени Чуб не подтвердил свое участие в предвыборной гонке, но в алчевской прессе появляется информация, что Чуб ведет активные переговоры с руководством ПР о своем выдвижении по мажоритарке на этом округе.

Наиболее вероятный кандидат на избирательном округе № 111 с центром в Свердловске, включающий Ровеньки и часть Антрацитовского района, - гендиректор «ДТЭК-Свердловантрацит» Александр Коваль. На должность гендиректора «Свердловантрацита» Коваль вернулся во второй раз в 2010 году. Он уже руководил этим предприятием в течение 2006-2008 годов, когда оно еще было в государственной собственности. Кроме того, Коваль депутат Свердловского городского совета от Партии регионов, часто появляется на различных «светских» мероприятиях, его фотография не сходит с бил-бордов в Свердловске, а местная пресса пишет о нем, как о харизматичном управленце. Конкурентов или альтернатив Ковалю на этом округе может и не быть, если, конечно съезд Партии регионов вообще не выдвинет другого кандидата. Например, мэра Свердловска Александра Шмальца.

Город Рубежное, в котором теперь сконцентрирован округ № 112, включающий в себя Кировск, Брянку и часть города Первомайска, традиционно находится под влиянием бывшего замминистра по вопросам ТЭК Юлия Иоффе. Традиционно, потому что три раза Иоффе становился народным депутатом именно от этой территории (правда, в 2002 году в нее входил и город Северодонецк). До официального разделения округов, Иоффе заявлял о себе именно в Северодонецке и мог составить конкуренцию Кунченко, но удачное для обоих решение ЦИК, развело потенциальных конкурентов по разным округам. В настоящий момент Иоффе возглавляет ООО «ДВ Нефтедобывающая компания» и его не называют человеком группы Бойко-Фирташа. О своем желании вновь стать нардепом Иоффе заявил еще в сентябре прошлого года. Кроме того, он возобновил деятельность благотворительного фонда «Кришталеве джерело», а его команда еще в то время начала рассылать листовки жителям Рубежного с перечислением всех благих дел Иоффе за время пребывания на государственной службе.

Дипломат против экс-бютовца

Конкурентами на «аграрном» избирательном округе № 113 (центр – город Сватово, включающий Белокуракинский, Кременской, Новоайдарский, Сватовский, Старобельский, Троицкий районы), судя по наружной рекламе, стали два «регионала»: Виктор Тихонов – нынешний посол Украины в Беларуси, и бывший БЮТовец, а ныне народный депутат от Партии регионов Виталий Курило. Однако, Тихонов находится за пределами Украины и не может лично активно вести работу с избирателем на этом округе. По неофициальной информации, съезд Партии регионов может выдвинуть на этот округ Курило, а Тихонова включить в партийные списки. Но исключать того, что этого не произойдет, тоже не стоит. Совпадение ли, что «услали» Тихонова из страны спустя некоторое время после скандала с влиятельным регионалом Ринатом Ахметовым? Тогда, в 2009 году, два политика отличились колкими и неуважительными репликами в адрес друг друга. Все началось с того, что в интервью ряду СМИ Тихонов высказал недовольство тем, что Ахметов пожелал украинскому правительству, которое тогда возглавляла Юлия Тимошенко, скорейшего выхода из кризиса. Он счел такие пожелания не соответствующими политике партии, а также выразил недовольство поведением Ахметова в 2005 году, когда тот «премьер-министру Тимошенко фирменную футболку Шахтера одевал». 14 мая 2009 года в Донецке, Ахметов прокомментировал заявление, сказав в свою очередь, что Тихонов «бежал быстрее, чем гончая собака, чтобы спасти свою собственную шкуру» от тюрьмы в 2005 году. Кроме того, Ахметов назвал «бредом сумасшедшего» заявление Тихонова о том, что бизнесмен намеревается купить луганский ФК «Заря». В конце концов, конфликт прокомментировал лично Виктор Янукович, который явно поддержал Ахметова, заявив, что Тихонов должен перед ним извиниться… Тоже самое сказала и Анна Герман. Политологи тогда говорили, что конфликт между двумя политиками – следствие внутреннего раскола партии, а Тихонов обвинил в раздувании скандала СМИ и ушел в «глубокое подполье» до 2011 года, когда и был назначен послом Украины в Беларуси.

Тем не менее, в округе № 113 появляются фотографии на бил-бордах и Тихонова, и Курило. Как будут развиваться события дальше, пока неизвестно.

Хозяин дорог

Еще один «аграрный» избирательный округ № 114 с центром в пгт. Станица Луганская, включает в себя Беловодский, Марковский, Меловской, Новопсковский, Славяносербский, Станично-Луганский районы. Здесь активную работу с избирателем проводит глава «Укравтодора» Владимир Демишкан. В 1996-1998 гг. он возглавлял Луганское облуправление по строительству, ремонту и эксплуатации автодорог. Был депутатом Луганского облсовета. Затем пошел на повышение – дослужился до заместителя министра транспорта Украины. В 2007 прошел в Верховную Раду по спискам Партии регионов, затем (буквально месяц) был губернатором Винницкой области, после чего назначен на должность главы «Укравтодора». Несмотря на скандал с участием его сына, который приговорен к пяти годам лишениям свободы условно за убийство, Демишкан не оставляет надежду пройти в Раду по округу. Назвать его лицом известным в области нельзя, сколь-нибудь заметно работал он здесь довольно давно и с тех пор никакой активности на Луганщине не проявлял. Но, как только предвыборная кампания-2012 неофициально стартовала, Демишкан стал светиться в Марковском районе, дарить подарки: ветеранским организациям презентует ноутбуки, школе искусств - видеокамеру, организовывает поездки членов Партии регионов в Киев на экскурсии, в День Победы устраивает ветеранам застолья. За что подвергается критике немногочисленных оппозиционеров из БЮТа – мол, автомобильные дороги в его округе разбиты, но это не мешает ему «заигрывать» с избирателями.

Темные лошадки

Несмотря на то, что основные (располагающие наибольшими шансами на победу) кандидаты-мажоритарщики уже вовсю работают на избирательных округах, некоторая интрига на Луганщине все же остается. К примеру, неясно, по какому округу станет баллотироваться главный луганский «регионал» Александр Ефремов. Ранее он заявлял, что хотел бы выдвинуть свою кандидатуру именно по мажоритарному округу от Луганской области. Не исключено, что он передумает и пойдет в Раду по партийным спискам, решив «не давить своим авторитетом» более слабых однопартийцев.

О своих претензиях на депутатское место в Раде заявлял и экс-губернатор Луганской области Алексей Данилов, что стало самым громким политическим «камбеком» этого года. Данилов был губернатором еще в 2005 году при президенте Ющенко и с тех пор в луганской политике не светился. Так же среди кандидатов возможно появление главы облорганизации партии «Фронт Перемен» Игоря Лиски, но видимой активности на каком-либо округе оппозиционеры Данилов и Лиски пока не проявляют.

Как считают местные аналитики, результаты выборов в Луганской области вряд ли станут сенсацией, большинство голосов прогнозировано получат вышеназванные кандидаты от провластной партии. Тем не менее, судя по способу разделения области на округа и внутрипартийным предвыборным скандалам, задача-максимум для «регионалов», которые даже здесь все больше и больше разочаровывают свой электорат – сохранить свои позиции, мобилизовать избирателей прийти на выборы, и победить любым способом.

Виктория Симбирская