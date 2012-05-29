Янукович открыл Олимпийский дом в Киеве
18:48, 29 мая 2012Политика
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Президент Украины выступил на церемонии открытия Олимпийского дома в Киеве.
|Виктор Янукович назвал открытие Олимпийского дома в Киеве историческим событием
Он отметил, что не одно поколение олимпийцев стремилось, чтобы из года в год улучшать инфраструктуру для спортсменов.
«Это действительно историческое событие сегодня происходит», - сказал В.Янукович.
«Прекрасно, что это событие, оно происходит накануне тринадцатых Олимпийских игр в Лондоне», - заявил В.Янукович, ошибочно назвав нынешние летние Олимпийские игры в Лондоне 13-ми вместо 30-х.
Как известно, нынешние летние Олимпийские игры в Лондоне 30-е по счету. 13-е Олимпийские игры состоялись в 1944 году также в Лондоне.
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