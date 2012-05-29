Янукович открыл Олимпийский дом в Киеве

Как передает корреспондент УНИАН, глава государства отметил, что власти вместе с представителями федераций разных видов спорта много лет работали, чтобы, «в конце концов, у наших олимпийцев была своя, как говорят, крыша над головой».

Он отметил, что не одно поколение олимпийцев стремилось, чтобы из года в год улучшать инфраструктуру для спортсменов.

«Это действительно историческое событие сегодня происходит», - сказал В.Янукович.

«Прекрасно, что это событие, оно происходит накануне тринадцатых Олимпийских игр в Лондоне», - заявил В.Янукович, ошибочно назвав нынешние летние Олимпийские игры в Лондоне 13-ми вместо 30-х.

Как известно, нынешние летние Олимпийские игры в Лондоне 30-е по счету. 13-е Олимпийские игры состоялись в 1944 году также в Лондоне.