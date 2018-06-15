Программа оппозиции: эксперты советуют меньше обещать

Несмотря на прогнозы скептиков относительно эффективности и продолжительности очередного объединения оппозиции, ее лидеры продолжают демонстрировать прочность дружбы и совместные наработки. После представления предвыборной программы на форуме, объединенная оппозиция, как и обещала, принялась обсуждать предложенный проект. Для начала устроили круглый стол, пригласив едва ли не весь экспертный цвет отечественной политологии и экономики.

Модератором мероприятия выступил

- Нас постоянно обвиняли, что мы всегда против — против Януковича, его политики. Да, мы против антинародной, антиукраинской, я бы сказал украинофобской политики действующего режима, - начал руководитель предвыборного штаба БЮТ. - Но мы предлагаем свою внутреннюю и внешнюю политику, программу конкретных действий, которая, на наш взгляд, должна решить проблемы, которые не решались в Украине много лет. Мы не хотим, чтоб это обсуждение программы превратилось в одобрямс. Нет, напротив. Мы хотим честной открытой дискуссии. Мы хотим советов экспертной среды, вас, мощнейших экспертов Украины, которых мы очень уважаем. Мы хотим советов наших граждан. Мы хотим, чтоб эта программа, по-видимому, впервые в истории Украины, была реализована.

Программа стоит на четырех “китах”: справедливое государство (что предусматривает справедливую зарплату, достойную пенсию, доступные цены и тарифы, ресурсы для будущего), честная власть (без коррупции, ответственная, подотчетная и которая к тому же защищает граждан), достойная жизнь (работа – для каждого; достойная жизнь украинского села; равные возможности получения современного образования; доступная качественная медицина; забота о человеке; духовно богатое, культурно развитое общество; наука и инновации – путь к конкурентоспособности) и «европейское государство».

- Это та модель развития Украины, которую мы предлагаем. Это та модель Украины, которую мы видим, за которую мы хотим бороться, - заявил Арсений Яценюк и продлил. - Основной вызов сегодня в Украине и в мире — отсутствие справедливости. И наша задача — восстановление справедливости.

Для восстановления справедливости оппозиция поставила себе целью решить в первую очередь наиболее болезненные и важные вопросы: возрождение баланса власти и обновление Конституции, преодоление коррупции и создание честного суда.

Так зачем менять Конституцию?

Яценюк говорит, что на вопрос, зачем изменять Конституцию, они так и не получили ответа от Януковича.

_ Господин президент, а что вы там собираетесь поменять? Продлить себе срок на 10 лет, записать себе фамилию в Конституции, что вы и ваши преемники будут президентами? Сейчас только Януковичу понятно, зачем менять Конституцию. Нам, как оппозиции, нужно занять четкую позицию: что мы предлагаем в изменениях по Конституции.

Четкое видение того, зачем менять Конституцию, в рядах оппозиции пока тоже не сформировано. Хотя в их программе и прописано: “Мы начнем процесс обновления Конституции. Демократическим большинством в новой Верховной Раде будет создана Национальная Конституционная ассамблея в форме специальной парламентской комиссии. После принятия Парламентом новая Конституция будет вынесена на Всеукраинский референдум. Новая Конституция приблизит власть к гражданам и сделает ее более ответственной, прозрачной и подотчетной. Президент будет избираться только всенародно...”

Дальше — больше: “Мы отменим монархическую по объему полномочий форму правления, незаконно введенную Януковичом. Президент не будет иметь такой неограниченной власти, как теперь. В политической системе будут действовать принцип деления власти и механизмы сдерживаний и противовесов. Баланс власти будет восстановлен. В Верховной Раде будет создано новое, демократическое большинство. Новый украинский парламент перестанет быть послушным исполнителем президентских прихотей, вернет себе функции законодателя, ограничителя и контролера исполнительной власти”.

Но, сделав довольно громкие заявления, лидеры подумали: а как реализовать обещания на практике? Как восстановить парламентаризм и баланс власти?

- Что бы вы посоветовали: президентскую или парламентскую форму правления? Назовите все плюсы и минусы, - просит Яценюк у специалистов.

Сам он добавляет, что против миксов наподобие парламентско-президентской республики.

- Все эти миксы искажают систему государственного правления и формируют монстров — ни президент ни за что не отвечает, ни премьер. И в результате образуются постоянные политические кризисы, - отмечает новый лидер оппозиции.

Мнения экспертов расходятся.

Политолог Владимир Фесенко считает, что от избыточной концентрации власти в руках президента Украине нужно отказываться, и дело здесь не только в фамилии президента. Он сторонник гибкой парламентско-президентской системы.

Вадим Карасев настроен более скептически:

- Монарх, даже абсолютный, всегда был ограничен законом. Он руководствовался законом и Богом. А сегодняшние постсоветские президенты ничем не ограничены: ни законом, ни Богом, ни традицией, ничем. Украине, дай Бог, перейти к конституционной автократии. Мы даже к этому не перешли. Первая задача — власть закона. Создать правовое государство и общество. Ограничить президента законом хотя бы, а затем уже думать, как балансы сделать. В Конституции мы можем написать что угодно. Потом президент какой-либо соберет Конституционный суд и все отменит. Вот скажите — почему так легко перешли к авторитаризму после 5 годов разгула демократии? Значит, что-то в системе не правильно. Есть страны, которые живут не по Конституции, — Великобритания, например. Но там есть конституционализм, конституционный порядок. А есть, которые живут по Конституции, но там нет конституционализма. Потому что Конституция – это модный гаджет государства. На ней клянутся, но по ней не живут. Это называется дуальное государство, когда с одной стороны конституционное, с другой — административно-силовое, и эта силовая начинка имеет большее значение, чем конституционное наполнение.

А вот профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань убежден, что вопрос не в том, какая идеальная модель, а в том, чтобы в ней сохранялись балансы. По его мнению, интересной является идея национальной Конституционной ассамблеи. Но не в том виде, как ее предложил Янукович – орган при президенте, им же созданный. Конституционная ассамблея в форме специальной парламентской комиссии, как предлагает оппозиция, это тоже не идеальный вариант, но это уже шаг вперед, намного более демократический орган. Тем более, если это будет парламент, в котором будут доминировать демократические силы.

По коррупции ударят стеклянными перегородками

Две извечные проблемы на Руси — дураки и дороги для Украины уже не актуальны. Во всяком случае, оппозиция очертила новые неотложные проблемы - коррупция и монополия, которые не дают возможности развиваться ни гражданину, ни экономике, ни стране в целом.

- В Украине сейчас отсутствует коррупция, - говорит Яценюк. - Коррупция - это когда воруют 10%. Сегодня в Украине грабеж: грабятся государственные компании, государственный бюджет, привлекаются миллиардные кредиты, которые отдавать следующим поколениям. Эти кредиты идут на то, что называется Евро-2012, и заканчивая тем, что только за прошлый год в Кипр было перечислено 52 миллиарда без налогообложения и понятных источников, откуда взялись эти деньги.

Оппозиция обещает вывести доходы чиновников на свет, освободить коррумпированных властьимущих, создать Национальное антикоррупционное бюро. Кроме того, по коррупции обещают ударить прозрачностью.

“Обяжем чиновников и высокопоставленных чиновников, в первую очередь – работников МВД, налоговиков, таможенников, осуществлять официальный прием граждан лишь в специально оборудованных помещениях (публичных общественных офисах) со стеклянными перегородками, видеонаблюдением. Внедрим практику обязательной видеофиксации процессов непосредственного контакта чиновника с гражданином, которому предоставляется услуга, с возможностью свободного доступа к данной видеоинформации”, - идет речь в программе.

Правда, действенность такой нормы в борьбе с коррупцией некоторые эксперты подвергают сомнению.

- Возможно, пусть и будут эти стеклянные помещения. Но взятки дают не во время приемов, - отмечает Фесенко. - Это не основные рычаги в борьбе с коррупцией. Нужно начать с правоохранительной системы. Это шаг номер один.

Историк Александр Палий предлагает оппозиции воспользоваться европейским опытом и перенять лучшие и наиболее эффективные нормы программ у стран с самым низким уровнем коррупции, как то Новая Зеландия, Дания, Люксембург.

- Можно было бы выдвинуть идею провокации взятки, - говорит Палий. - Можно бы было выдвинуть идею об увольнениях чиновников, которые (или их семьи) владеют суммами, больше определенной, — скажем, 5 млн. грн. Зачем стране плохой чиновник, если есть хороший бизнесмен? Такая идея была бы очень популярной и работала.

Быть ли Конституционному суду?

Ключевой элемент восстановления демократии и справедливости в стране — честный суд, говорит Яценюк. И добавляет, что такого сегодня в Украине нет. Но оппозиция хочет его создать.

“Нами будут внесены изменения в законодательство о судебной власти, которые сделают ее независимой от влияния других институтов власти. Мы создадим реально работающий суд присяжных. Судьи больше не будут принимать неправосудные решения, чтобы угодить власти. Мы проведем реформы прокуратуры и правоохранительных органов, превратим их из репрессивно-карательных в правозащитные, установим над ними эффективный гражданский контроль”, - обещает объединенная оппозиция.

В то же время, реформа судебной системы снова вызывает у самих ее инициаторов кучу вопросов: лежит ли проблема этой реформы исключительно в механизме назначения судей, или она глубже? И возможно ли заменить качественно всю армию судей?

Конституционный Суд, «который скомпрометировал себя заказными решениями», оппозиция хочет вообще ликвидировать, а его функции передать специализированной палате Верховного Суда.

Алексей Гарань говорит, что это вопрос дискуссионен и существуют другие механизмы, с помощью которых можно вернуть Конституционному суду независимость. А Фесенко добавляет, что избирать судей — последнее дело:

- У нас избрание неминуемо будет связано с большими деньгами. Мы просто переведем коррупцию в другую форму. Не думаю, что нужно 100% менять, думаю, есть и честные судьи на низших ступенях.

Экспертная ложка дегтя в медовую программу

Эксперты, конечно, порадовались, что оппозиционные лидеры публично обратились за их помощью. Однако, свою «ложку дегтя» в медовый проект программы объединенной оппозиции не замедлили прибавить.

Виталий Бала советует начать социальный диалог.

- Хотелось, чтобы началось обсуждение с гражданами. Гражданин должен проголосовать не желудком и не сердцем, а у него должно быть понимание того, что он сможет каким-то образом влиять на политику. Если люди увидят в конечном результате, что те изменения, которые они хотели, будут внесены, они пойдут на выборы и будут голосовать за тех политиков, которые их внедрили.

А еще Бала советует оппозиции вводить определенные идеологические тренды. Как пример предлагает экономический патриотизм. Солидарен с ним и Александр Палий. По его словам, не хватает нескольких месиджей, за которые можно зацепиться, за которые можно стоять, которые можно вынести на флаги. Говорит, в обществе такой запрос есть.

А вот Карасев говорит, что в программе очень много правильных вещей, но она не вдохновляет: “Она не эпохальна, она не вдохновит ни избирателей, ни общество, ни наших стратегических партнеров (на уверенность, - УНИАН), что эта страна выживет”.

- Программа оппозиции должна быть не просто традиционным набором обещаний. Избиратели привыкли к этой игре в обещания. И они уже не верят, - отмечает Фесенко. - Нужно делать акцент на логику экономическую и логику создания современной социальной политики, пересмотреть обещания по прожиточному минимуму, по увеличению зарплат, чтобы не вышло так, как раньше с программой Ющенко, который обещал в 5 раз увеличить количество рабочих мест или что-то подобное. Каждую цифру нужно тщательным образом проверить: будут ли ресурсы для реализации? Хорошо, что ряд общественных организаций мониторит, как выполняются предвыборные обещания. И сейчас это бьет по правящей партии. Но завтра вы станете правящей партией и спрашивать будут с вас. Мне кажется, ваша первоочередная задача — вернуться к власти. Все другие задачи - производные. Вы социальную и экономическую программу сможете реализовать только тогда, если будете иметь реальные рычаги власти: и в парламенте, и в исполнительной власти.

Теперь лидеры объединенной оппозиции за два месяца хотят объехать всю страну и обсудить программу во всех регионах, и уже после этого утвердить ее на избирательном съезде, который состоится 30 июля. А первый круглый стол по вопросам внешней политики Украины обещают провести уже 1 июня.

Анна Ященко