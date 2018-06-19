Выборы в Украине может сорвать даже дождь

Есть ли юридические механизмы отмены результатов выборов? Работают ли над этой темой юридические группы политических сил? Об этом УНИАН спросил экспертов

Михаил Сирота, член блока Литвина, один из соавторов Конституции 1996 года:

Я уверен, что те политические силы, которые не смогут сформировать большинство в парламенте шестого созыва, будут оспаривать результаты выборов в судебном порядке. Причем неважно, кто останется в меньшинстве. Обжалование результатов выборов в судах нам почти обеспечено. В то же время я не верю, что они смогут их признать несостоявшимися. И основой этого оптимизма является то, что отмена результатов выборов в парламент 6 созыва может настолько сильно дестабилизировать политическую систему Украины, что мы не можем прогнозировать последствия, что же делать дальше. Прямое президентское правление не предусмотрено в Конституции. Новые выборы? У людей просто крышу снесет. Поэтому я думаю, что новые выборы и прагматизм удержит новые властные органы и судебные инстанции от резких шагов. Мы знаем, что отдельные представители судейского корпуса подчинены отдельными политическим силам. Но я не думаю, что зависимость судейского корпуса будет определять судьбу парламента. Судебные органы Украины займут прагматичную позицию - поддержат более сильных, то есть большинство.

Когда я смотрю, как инертно проходит кампания, у меня возникают подозрения, что сценарии непризнания выборов прорабатываются политиками. Но эти сценарии бесперспективны. Они не изменят ситуацию. Более того парламент на основе простого большинства на основе оранжевых или бело-голубых сил работать не сможет. Парламент будет эффективным, если там будет консолидированное конституционное большинство, способное завершить конституционную реформу.

Александр Барабаш, вице-президент ассоциации народных депутатов:

Юридических механизмов для отмены выборов не существует вообще. Так же как невозможно признание недействительными результатов голосования в пределах территориального избирательного округа, это независимо от того, на скольких избирательных участках выборы будут недействительными. Все равно: результаты по территориальному округу будут подытожены. И те, кто говорит, что результаты по стране могут быть поставлены под сомнение, очевидно имеют в виду морально-политический аспект. И никакой другой. Потому что механизмов не существует. В Высшем арбитражном суде можно обжаловать исключительно постановление ЦИК и обязать пересмотреть результаты, и установить новые. Но проводить повторные выборы можно только, если на выборы не придет 50 процентов граждан.

Александр Задорожный, член Высшего Совета юстиции:

Существует лишь один юридический механизм: не достигается 50 процентов явки. Достаточно призывов политсил к своим избирателям, чтобы они не шли на выборы, и они не состоятся. Плюс к этому: не допуск к участию в выборах значительного количества граждан, которые имеют право принимать участие в выборах, но в силу нововведений закона допущены не будут (я имею в виду тех, кто выехал за границу), плюс плохая погода. Следовательно, не нужно ничего выдумывать. Но пока еще происходит словесная бомбардировка такими прогнозами, эта тема просто педалируется, больше всего теми партиями, которые не довольны результатами предварительных опросов. Я думаю, что этот сценарий реален, не зря ведь он введен в закон. Напомню, что норма 50 процентов существовала на выборах 1994 года на мажоритарных округах, и тогда Верховная Рада не получила полного состава депутатов, потому что выборы несколько раз не смогли провести, в том числе и по Киеву в связи с неявкой людей. Теперь провисает вопрос: а с учетом специфики ведения кампании, ее текучести, разочарованности граждан в электоральных процедурах будет ли достигнут результат? Другие апокалиптические сценарии непризнания выборов не предусмотрены законом, поэтому я их не рассматриваю.

Беседовала Маша Мищенко