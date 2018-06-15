Вехи недели. Оппозиция уперлась, Литвин устал, Европарламент продолжает воспитывать Украину

Литвин на грани нервного срыва

Возможно, Вадиму Колесниченко когда-нибудь поставят памятник за участие в становлении национального самосознания украинцев. Этот «осколок русского мира» с депутатским мандатом Верховной Рады в кармане своими действиями заставил многих украинцев задуматься о роли и месте родных языка и культуры в современном мире.

Колесниченко стал «героем» минувшей недели, ведь инициированный им законопроект «Об основах государственной языковой политики» спровоцировал очередное противостояние в Верховной Раде. В ходе кратковременной, но ожесточенной рукопашной радетеля за «великий и могучий» наградили тумаками сразу несколько идеологических оппонентов. Но главное не в этом локальном торжестве справедливости: судя по тому упорству, с которым партия власти вбрасывает «языковой» закон в информационное пространство, очередное «покращення» в экономике откладывается на неопределенный срок. Виктор Янукович, устроивший показательную выволочку министрам в ходе заседания Совета регионов, признал торможение экономического роста, но так и не решился подписать пару-тройку кадровых указов в ельцинской манере «рокировочек». Видимо, скамейка запасных власти за 5 месяцев до парламентских выборов уменьшилась до размеров табуретки.

Зато прорезался голос у Владимира Литвина, которого происходящее в Верховной Раде заставляет страдать и мучиться, судя по выражениям, с которыми спикер вышел 25 мая к журналистам. Владимир Михайлович призвал коллег-законодателей самораспуститься, чтобы пойти на выборы на 2 месяца раньше запланированного срока. Давно окучивающему свой округ Литвину легко призывать к самопожертвованию, тогда как ни во власти, ни в оппозиции ясности со списками кандидатур и стратегией кампании (не считая языкового вопроса) нет. Поэтому противники Януковича, как и требуют законы жанра, спикерский крик души поддержали, а представители Партии регионов призвали начать со сложения полномочий председателя Верховной Рады.

Язык до Киева не довел

За языковыми страстями, у которых, если верить главному парламентскому «регионалу» Александру Ефремову, вполне возможно продолжение, парламент так и не смог назначить дату избрания столичного мэра. Полномочия Леонида Черновецкого истекают через неделю, и столица рискует остаться без головы на неопределенный срок. Председатель КГГА Александр Попов утверждает, что ему некогда думать о выборах. Действительно, после проведения Дня Киева с минимальным использованием недоделанного Андреевского спуска Александру Павловичу лучше с полгода об избирательной кампании не думать. Его главный конкурент Виталий Кличко, по всей видимости, о выборах думать не решается: опасается, что задумается – и киевские выборы совместят по срокам с парламентскими, что трудно назвать подарком для лидера «УДАРа». Его 2-часовое выступление в эфире одного из центральных телеканалов больше напоминало подарок оппонентам: начинающий политик рад бы был закончить словесный поединок с журналистами досрочно, но регламент программы этого не позволил.

Европарламент поставил Украине на вид

После дебатов с использованием плаката «Свободу Юлии Тимошенко», развернутого представителями Европейской народной партии Европейский парламент принял резолюцию по Украине. Судя по ее тексту, заступиться за руководство нашей страны в Страсбурге было просто некому. Официальный Киев призвали решить до парламентских выборов вопрос с политическими заключенными, отметив, что голосование на выборах в Верховную Раду станет ключевым для дальнейшего выстраивания отношений между нашей страной и ЕС. Что-то подсказывает, что у будущих выборов очень маленькие шансы быть признанными Европой демократическими, но надежда умирает последней.

Евгений Магда