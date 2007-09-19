Ющенко призывает руководителей других стран помочь по делу о его отравлении

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал руководителей стран, которые могут помочь в расследовании дела о его отравлении, посодействовать этому расследованию.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции В.ЮЩЕНКО прокомментировал информацию о предоставлении Генеральной прокуратурой России ответа Украине на запрос относительно его отравления.

В.ЮЩЕНКО отметил, что хотел бы попросить руководителей государств, в которых находятся следственные органы, или граждане, которые могут помочь в расследовании дела о его отравлении, «максимально посодействовать завершению расследования».

«Это нужно не мне, я и так победил, я и так вышел из этой ситуации живым, что немногим удавалось. Это нужно 47 миллионам украинцев, которые должны поверить в то, что здесь есть закон, и закон преступников найдет», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

По словам Президента, он знает людей, которые его отравили, и они скрываются в Российской Федерации. Он отметил, что следствие поэтому и пробуксовывает, что не может получить от России официальную информацию.

В то же время, экспертизы, по словам Президента, дали возможность установить точное время отравления, а это означает, что ему известно, кто и как его отравил. «Но за ними, безусловно, стоят другие», - сказал глава государства, добавив, что не хочет об этом говорить до завершения следствия.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 сентября, РИА «Новости» со ссылкой на источник в руководстве Генпрокуратуры России сообщило, что Генеральная прокуратура РФ направила украинской стороне ответ на запрос по делу об отравлении В.ЮЩЕНКО.

12 сентября Генеральная прокуратура Украины сообщила о полученном от правоохранительных органов Российской Федерации согласии на исследование образцов диоксина, который производится в России.

Также в Генпрокуратуре заявили, что ее следователи принимают все меры, необходимые для полного и всестороннего расследования этого преступления, и что в рамках следствия осуществляются контакты с международными структурами, которые могут способствовать установлению обстоятельств совершения преступления, заверяют в Генпрокуратуре.

11 сентября появилась информация, что в интервью газете “Таймс” В.ЮЩЕНКО обвинил Россию в блокировании расследования дела о его отравлении. В частности, В.ЮЩЕНКО сказал, что Москва отказывается сотрудничать даже после того, как он обсудил этот вопрос непосредственно с Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ.

Газета напомнила, что Россия была единственным государством, которое отказалось предоставить украинским следователям образцы диоксина, который производится в ее лабораториях.

Как известно, во время президентской избирательной кампании осенью 2004 года В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином. Расследование уголовного дела о его отравлении до сих пор не завершено.