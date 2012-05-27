Огрызко: важно, чтобы наши военные не теряли связи с НАТО

Экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко считает, что это произошло не только из-за отказа от курса на вступление в НАТО, не только от "невнятной внеблоковости", а потому что во внутренней политике сделана "масса глупых шагов"...

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

"НАТО - это демократические ценности и стандарты, - подчеркивает политик. - А мы сейчас не только не приблизились к ним, а наоборот еще больше отдалились. Поэтому, откровенно говоря, говорить о каких-то эффективных отношениях Украины и НАТО сегодня не приходится".

Вместе с тем, взаимодействие между Украиной и НАТО, подготовленное усилиями предыдущей команды, до сих пор сохранено... "Получается довольно интересная ситуация - политически мы от НАТО отказались, однако практический уровень сотрудничества и практическая работа, хотя и не на надлежащем уровне, но существует".

Очень важно, чтобы наши военные не теряли связи с военными НАТО,- считает экс-министр, - чтобы быть информированными, что там происходит, каким образом развивается военная стратегия союзников, как они взаимодействуют... И таким образом приобретать необходимые навыки и знания.

Поскольку, убежден он, "придет время, когда мы вернемся и к тезису о вступлении Украины в НАТО, и к практической его реализации".

Полностью интервью экс-министра "Владимир Огрызко: Закон о языках от ПР - это идеологическая война против Украины".